Monaco lance sa préparation avec un nul contre l'Union Saint-Gilloise (1-1)

Face au 3e du dernier championnat belge, qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, les Monégasques ont joué en 4-4-2 toute la rencontre, avec deux onze complètement différents d'une mi-temps à l'autre.

A la suite d'une mésentente entre Okou et Cartillier, les Rouge et Blanc ont concédé l'ouverture du score par Boniface (0-1, 42'). Gelson Martins a ensuite égalisé à l'aube du dernier quart d'heure. Efekele a combiné avec Volland qui a centré sur le Portugais, seul au second poteau (1-1, 73').

Pour sa première sur le banc de l'ASM, le nouvel entraîneur Adi Hütter était privé de nombreux internationaux (Maripan, Diatta, Vanderson, Ben Seghir, Jakobs, Matazo, Disasi, Fofana et Camara), tandis qu'Embolo était blessé.

Il a fait évoluer son équipe assez haut, en insistant sur le fait de rester compact à la perte du ballon. Il a également beaucoup échangé individuellement avec ses joueurs, que ce soit avec les jeunes ou les éléments plus expérimentés de son groupe.

Les Monégasques joueront un deuxième match de préparation, le 15 juillet en Belgique face au Cercle Bruges, leur club satellite.

Equipe première période:

Majecki - Aguilar, Valme, Okou, Cartillier - Akliouche, Coulibaly, Magassa, Golovin - Minamino, Ben Yedder (cap.).

Equipe seconde période:

Lienard - Babai, Marcelin, Matsima, Henrique (cap.) - Gelson, Benama, Lemarechal, Efekele - Volland, Boadu.