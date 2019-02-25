Monaco frappe Beaucoup de qualités dans le jeu un grand coup Rony, six mois après…

Pour les 25 ans des Ultras Monaco 94, l’équipe de Leonardo Jardim a offert le plus beau des cadeaux : une victoire de prestige (2-0). Un succès net et sans bavure face à l’ogre lyonnais.
Un soir où tout est allé dans le bon sens. Lopes et Gelson Martins ont livré un match d’anthologie et ont chacun marqué magnifiquement.
Genesio, l’entraîneur de l’OL, a assisté à un des plus mauvais matchs de son équipe et a dû enregistrer deux blessures en première période (Marçal et Terrier). Enfin, Subasic a réalisé l’exploit de sortir le penalty de Depay à vingt minutes de la fin qui aurait pu tout remettre en question. Sur l’action, Benoît Millot n’exclut pas Glik pourtant en position de dernier défenseur. Mais la double peine, penalty plus carton rouge, n’existe plus. La double peine était en fait lyonnaise hier devant la main ferme du gardien croate. Ce matin, 21 points séparent les deux équipes au classement. Mais hier, il n’y avait pas photo : Monaco était bien un cran au-dessus.
Devant…
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