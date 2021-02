Monaco enfonce Nice dans une saison qui commence à ressembler à un cauchemar

On ne se quitte jamais bons amis d’un derby. Mais ce mercredi soir chaque équipe azuréenne est repartie comme elle était venue. Sous les yeux du Prince Albert II et du président Rybolovlev, l’AS Monaco continue sa course vers le podium, ragaillardie par un sixième succès de rang qui relègue son premier poursuivant rennais à 8 points. L'OGC Nice , lui, continue de regarder derrière avec un barragiste lorientais qui ne cesse de se rapprocher (7 longueurs). Le Gym qui ambitionnait l’Europe peut être un peu plus haut et fort que son voisin en début de saison a pu mesurer, au Louis-II, l’écart qui le sépare d’un sérieux prétendant à la Ligue des champions.

Consistant dans chaque entame de mi-temps, Nice a subi le tempo et le pressing monégasque sur tout le reste de la partie. Huit occasions franches, une barre transversale, deux buts, l’AS Monaco était bien la meilleure équipe sur le terrain. Guidée par un soyeux métronome (Diop), un serial-buteur fétichiste du Gym (Ben Yedder, 11 buts contre les Rouge et Noir) et un état d’esprit collectif conquérant qu’elle n’affiche pas seulement sur coups de pied arrêtés.

Nice y a cru quatre minutes