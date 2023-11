Monaco-Brest: la recrue Ouattara figure dans le groupe

Les Monégasques vont tenter de conserver leur place sur le podium de Ligue 1, ce dimanche face à Brest. Pour ce match, et comme attendu, Adi Hütter a retenu Kassoum Ouattara. L'international français des moins de 20 ans devrait donc jouer ses premières minutes en Rouge et Blanc.

Recruté cette semaine en qualité de joker, il va pallier la blessure longue durée de Caio Henrique. Sa venue a aussi l'objectif d'anticiper la probable participation d'Ismail Jakobs à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier.

Guillermo Maripan et Soungoutou Magassa font leur retour. Le Chilien (cheville) et l'international Espoirs (genou) sont remis de leurs blessures. Ils offrent plus de solutions à leur entraîneur en défense.

En revanche, Vanderson (genou) est absent. Le Brésilien est espéré au Havre la semaine prochaine. Caio Henrique et Breel Embolo (genou) manquent aussi à l'appel, comme Mohamed Salisu. Si le défenseur ghanéen a repris les entraînements collectifs, il lui faut encore un peu de temps pour faire son grand retour. Il avait été opéré d'une pubalgie il y a quelques semaines et il n'a toujours pas joué depuis son arrivée l'été dernier.

Victime d'une luxation de l'épaule lundi, lors d'un match avec le groupe Elite contre Lille, Eliesse Ben Seghir va être opéré dans les prochains jours.

Le groupe de Monaco

Gardiens: Köhn, Lienard, Majecki.

Défenseurs: Jakobs, Maripan, Matsima, Ouattara, Singo.

Milieux: Akliouche, Camara, Diatta, Diop, Fofana, Golovin, Magassa, Matazo, Minamino, Zakaria.

Attaquants: Balogun, Ben Yedder, Boadu.