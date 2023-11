Monaco-Brest: Akliouche titulaire, Ben Yedder sur le banc

Comme attendu, Adi Hütter titularise Magassa et Maripan dans son onze de départ face à Brest. Après leurs blessures au genou et à la cheville, l'international Espoirs et le Chilien récupèrent leur place en défense aux côtés de Singo.

Ben Yedder débute sur le banc et c'est Balogun qui occupera la pointe de l'attaque. Akliouche, dont les dernières entrées contre Metz et à Lille avaient été convaincantes, sera en soutien de l'Américain avec Golovin.

Présent dans le groupe pour la première fois, Kassoum Ouattara est remplaçant. Le latéral gauche de 19 ans a été acheté à Amiens (L2) cette semaine. Recruté comme joker, il a coûté 4 millions d'euros bonus compris à l'ASM.

Pour rappel, Vanderson, Henrique, Embolo (genou), Salisu (pubalgie, reprise), Ben Seghir (épaule) et Gelson (choix) sont absents.

Le onze de départ

Köhn - Singo, Maripan, Magassa - Diatta, Fofana (cap.), Zakaria, Jakobs - Akliouche, Golovin - Balogun.