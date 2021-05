Monaco bat Rennes et conserve la 3e place avant le dernier match de championnat (2-1)

Monaco a arraché contre Rennes (2-1) une victoire importante dans sa course au podium et conserve la 3e place avec un point d'avance sur Lyon, deux de retard sur Paris et trois sur le leader Lille, à l'issue de la 37e journée de L1.

Le Prince Albert, qui a dû quitter le Stade Louis-II à la pause, aura vu la meilleure période de l'équipe de la Principauté. Car après avoir mené 2-0 à la mi-temps grâce à Ben Yedder et Golovin, la formation de Niko Kovac a souffert ensuite pour conserver son avance. Monaco peut désormais se projeter avec gourmandise vers la finale de Coupe de France de mercredi contre le Paris SG. Avec aussi le sentiment du devoir accompli avant de disputer ce match de gala qui enflamme ses supporteurs. Quelque soit le résultat en Coupe, Monaco devra de toute façon aller à Lens dimanche pour l'emporter afin d'assurer sa place sur le podium. Car son rival pour le dernier billet en Ligue des Champions Lyon a également gagné contre Nîmes et reste en embuscade à un point du podium.