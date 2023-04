Monaco bat Lorient (3-1) et revient à deux points de Lens et de la 2e place

Monaco n'a pas eu à s'employer, ce dimanche après-midi au Louis-II. Face à une triste formation lorientaise, qui a payé un déchet technique important, il l'a emporté (3-1). Ce résultat lui permet de revenir dans les rétroviseurs de Marseille, qui accueille Troyes en clôture de la 31e journée de Ligue 1, ce dimanche soir au Vélodrome (20h45). Mais il se rapproche aussi à deux points de Lens, battu samedi soir à Paris (3-1). Dans une semaine, le choc au stade Bollaert face aux Sang et Or pourrait permettre à l'ASM de retrouver sa place sur le podium et un billet pour la phase de groupes ou le 3e tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions.

Comme ils l'avaient réussi à Nantes dimanche dernier avant de concéder le nul (2-2), les hommes de Philippe Clement ont regagné le vestiaire à la pause avec deux buts d'avance. Sur un centre de l'extérieur du pied de Golovin, Diatta a vu le ballon lui glisser sur le ventre et terminer au fond des filets (1-0, 14'). Le Sénégalais a signé son cinquième but de la saison toutes compétitions confondues. L'ASM a doublé la mise quelques minutes plus tard. Fofana a récupéré un ballon dans les pieds de Makengo, accrochant et déséquilibrant le Merlu au passage, avant de servir Ben Yedder. Ce dernier a trouvé Golovin d'une passe tranchante dans le cœur de la surface, et le Russe n'a pas tremblé (2-0, 28').

Ces deux buts ont libéré des Rouge et Blanc qui ne parvenaient pas à mettre du rythme et à trouver des décalages en début de partie. La preuve de la domination du club de la Principauté ? A la mi-temps, les Monégasques avaient touché 24 ballons dans la surface lorientaise, un record pour eux cette saison. Les partenaires de Nübel, peu sollicité, auraient même pu ajouter un troisième but dans la foulée. Mais Meïté est intervenu in extremis face à son but et Talbi a dévié sur sa ligne une frappe de Volland (34').

Volland buteur

Contrairement à ce qu'ils avaient connu la semaine passée à la Beaujoire, les Monégasques n'ont pas desserré l'étau face aux Lorientais. Ils ont continué d'appuyer sur l'accélérateur après la pause.

L'entraîneur asémiste Philippe Clement a titularisé Kevin Volland aux côtés de Wissam Ben Yedder. Et les deux hommes ont constamment cherché à combiner, comme aux plus belles heures de leur entente, lorsque l'Allemand n'était pas pourchassé par les blessures comme ce fut le cas cette saison. Ils ont affiché leur connexion sur le troisième but initié par Golovin. L'ailier a alerté Ben Yedder qui a pu décaler Volland. Le Bavarois a scoré d'une frappe du gauche sous la barre (3-0, 55'). L'ex-buteur d'Hoffenheim n'avait plus marqué depuis le 13 novembre et la venue de l'OM au Louis-II (défaite 3-2). C'était avant la Coupe du monde.

Koné s'est contenté de réduire l'écart sur un penalty litigieux (3-1, 86'). Maripan a accroché Doucouré à l'entrée de la surface. L'arbitre M. Dechepy avait d'abord sifflé coup franc avant d'être déjugé par le VAR.