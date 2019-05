Monaco a quasiment assuré son maintien en s'imposant contre Amiens (2-0)

Dans le même temps, Dijon et Caen ont lourdement chuté à Paris et Lyon et voilà Monaco en seizième position, avec trois points d'avance sur le 18ème - Caen - et un avantage de sept buts au goal average avant l'ultime journée.

Rien n'est officiel mais le maintien sent bon pour la bande à Jardim qui se rendra à Nice vendredi prochain.