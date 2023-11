Moffi à point nommé: découvrez les notes des joueurs de l'OGC Nice après la victoire contre Toulouse

Bulka (6): même quand il n'a rien à faire jusqu'au bout du temps réglementaire, il fait l'arrêt qui vaut 3 points dans le temps additionnel (90'+1). Inoxydable le géant polonais.

Lotomba (5): de retour dans le onze un mois après sa blessure contre l'OM, il a manqué de vivacité sur ses appuis et perdu quelques ballons faciles avant de ressentir des crampes et devoir céder sa place à Louchet (72'). Le gamin a cumulé deux postes (arrière droit, puis ailier) et l'a fait avec détermination.

Rosario (6): une tergiversation (45'+1) pour le négatif, une tête en opposition pour contrer une frappe dangereuse toulousaine (71') et une globale sérénité pour incarner tout ce qu'il a pu faire de bien en l'absence de Todibo. Le soldat a encore répondu présent.

Dante (7): quelle action le Brésilien a réalisée avant de lancer Guessand (87')! D'une sérénité implacable dans tout ce qu'il a fait, le Commandante a prouvé qu'il restait une valeur sûre même sans son plus fidèle lieutenant à ses côtés.

Bard (7): combatif pendant toute la première période, il a poursuivi son entreprise de démolition par la suite avec le petit bonus suprême en plus: l'interception et la bonne avant-dernière passe sur le seul but de la partie.

Sanson (7): sans conteste le milieu de terrain le plus alerte balle au pied. Celui qui a le plus trouvé de verticalité dans le jeu aussi, jusqu'à enfin embrassé la réussite et l'efficacité sur sa passe décisive pour Moffi.

Thuram (6): il a parfaitement suppléé Bulka sur sa ligne en fin de match, preuve de son sérieux et de son implication dans le repli. Presque un peu trop, puisqu'il a souvent été positionné trop bas pour avoir davantage d'influence dans la construction.

Diop (5): il a œuvré avec efficacité à la récupération mais été moins influent dans la possession, là où on l'attendait le plus finalement. Blessé, il a laissé sa place à la pause à Claude-Maurice (note = 5), qui s'est tout de suite mis en évidence en tentant sa chance de 20 mètres (47'). Sans éclat non plus par la suite dans les derniers mètres malgré une technique toujours aussi soyeuse.

Laborde (4): il a réussi une bonne remise en première période en position d'avant-centre, mais mal négocié sa seule opportunité de but après la pause (57'). Volontaire mais brouillon dans l'axe aussi, il a été remplacé par Guessand (66'), qui a conservé des ballons et obtenu des fautes le cas échéant. Encore une entrée solide et collectivement précieuse pour le jeune Aiglon.

Moffi (6): toujours en difficulté dos au but, il a interchangé de poste avec Laborde pour se créer enfin une situation de frappe (41'). Il a su repiquer au bon moment de son couloir droit pour convertir l'offrande de Sanson et décanter la victoire. Remplacé par Mendy (84') pour densifier le couloir en fin de match.

Boga (4): il n'a jamais réussi à faire de différences balle au pied, son point fort pourtant. Impliqué dans le repli, il a été remplacé par Perraud (72'), auteur de bons dédoublements avec Bard en fin de match.