Minamino titulaire... Le onze de l'AS Monaco pour le dernier match très important contre Toulouse

Sous pression, l'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement a décidé de faire confiance à Takumi Minamino dans son onze de départ, en l'absence de Jakobs et Diatta, non convoqués dans le groupe, et Golovin, blessé.

Le Japonais occupera le couloir gauche devant Caio Henrique tandis que Ruben Aguilar et Vanderson seront chargés d'animer l'aile droite.

Eliesse Ben Seghir et Wissam Ben Yedder sont quant à eux associés en attaque.

Derrière Rennes au goal-average et à point de Lille, les Monégasques devront faire un bon résultat contre le TFC qui n'a plus rien à jouer et espérer un faux-pas d'au moins un de ses concurrents directs.

Le onze: Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique - Vanderson, Camara, Fofana, Minamino - Ben Seghir, Ben Yedder (c)