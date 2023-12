Minamino a guidé l'AS Monaco face à Montpellier: les notes des joueurs

Köhn (6) : serein balle au pied, il gagne son duel avec Al-Tamari, du pied, alors que l’ASM s’était mise en danger toute seule. Son clean-sheet, il le doit aussi à ses coéquipiers, puisqu’il y a toujours eu un pied ou une tête pour annihiler les occasions du MHSC. Une seconde période plus tranquille.

Vanderson (5) : sa frappe du gauche décante tout sur le premier but asémiste. En revanche, il offre bêtement une énorme occasion à Montpellier, qui n’existait pas jusque-là. Sanctionné très tôt d’un jaune pour une charge non contrôlée sur Khazri, il a joué le reste du match avec davantage de prudence. Remplacé par DIATTA (80’).

Singo (6) : replacé au côté de Maripan en charnière, il a compensé ses petits manques de repères par sa vitesse, son agressivité et un 100 % dans les duels.

Toujours une valeur sûre.

Maripan (7) : plusieurs interventions salvatrices à l’image de ce tacle devant Adams ou de ce contre de la jambe alors que Köhn était battu. Brassard de capitaine au bras, le Chilien a sorti un match de soldat. Comme souvent.

Jakobs (5) : à son actif, un superbe relais avec Golovin conclu par un centre en retrait parfait pour Vanderson et une frappe puissante côté fermé repoussée par Lecomte. Il aurait pu mieux jouer certains coups. Il croit concéder un penalty mais un hors-jeu lui a sauvé la mise.

Camara (6) : lui aussi a joué les pompiers de service avec un tacle de patron pour contrer la frappe d’Adams. Plus tranchant que lors de ses dernières sorties, il a également pris davantage de responsabilités balle au pied. Bon pour la confiance.

Zakaria (6) : il a été parfait en rampe de lancement des actions monégasques, convaincant aussi à la récupération. Dommage qu’il pousse trop son ballon en fin de match, alors qu’il avait le but du break au bout du pied.

Akliouche (4) : il a été le moins en vue des offensifs en première mi-temps avec pour seul fait d’armes, une frappe qui a fui le cadre. Encore trop tendre dans les duels, il a eu du mal à exister dans le couloir droit et dans ce schéma tactique. Remplacé par DIOP (87’).

Minamino (7) : plus prompt que la défense montpelliéraine pour pousser au fond des filets le ballon relâché par Lecomte, il a aussi provoqué de nombreuses fautes. Celle de Kouyaté lui a valu d’être expulsé. Son influence n’est jamais aussi grande que dans cette position de numéro 10.

Golovin (7) : il a encore illuminé le jeu de son équipe avec ses relais en une touche ou ses changements d’aile. La réussite l’a fui avec une frappe qui s’est écrasée sur le poteau puis a touché le dos de Lecomte sans rentrer. Il est sans conteste ce qui se fait de mieux en L1 actuellement.

Balogun (4) : en souffrance dans le combat (3 duels remportés sur 10), il a aussi été maladroit face au but avec un tir cadré sur six. Son match aurait évidemment une autre lecture si son joli but de la première mi-temps n’avait pas été refusé pour un hors-jeu discutable. Remplacé par BEN YEDDER (73’), qui est allé chercher tout seul la réalisation du 2-0, sa 100e à domicile en L1.