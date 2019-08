Metz-Monaco, Jardim convoque 19 joueurs dont Ben Yedder et Falcao

Les dernières recrues, Wissam Ben Yedder et Henry Onyekuru, sont du voyage ainsi que le Sénégalais Keita Baldé qui a repris en début de semaine après un repos bien mérité suite à sa finale de la CAN avec le Sénégal. Suspendus contre Lyon, Falcao et Aleksandr Golovin sont du voyage. Alors que son nom circule du côté de Galatasaray, le Colombien est bel et bien présent pour ce premier déplacement de la saison.

Le groupe pour Metz

Lecomte, Benaglio, Sy, Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Glik, Henrichs, Jemerson, Panzo, Gil Dias, Boschilia, Golovin, Gelson Martins, Onyekuru, Traoré, Falcao, Ben Yedder, Foster, Keita Baldé.