Mercato, coach, droits télé, Covid-19... Le président de l'OGC Nice se confie à Nice-Matin

Ce jeudi matin au Centre d’entraînement de l’OGC Nice. Bob Ratcliffe est présent. Le président de la branche football d’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, a assisté à l’entraînement des Aiglons. Il aurait, dit-on, apprécié l’enthousiasme au travail montré par les joueurs d’Adrian Ursea.

Dimanche, le Gym recevra Bordeaux (15h), et au niveau des résultats, ça urge. Le foot, les matches... En ce moment, ça permet de parler d’autre chose que de la crise. Le président du Gym, Jean-Pierre Rivère, lui, a bien voulu évoquer tous les sujets.

Président, il y a eu du mieux à Metz (1-1), mais on est encore loin du compte...

Nous pensons que l’on est sur le bon chemin même si cela demande bien sûr confirmation.

L’effet du changement d’entraîneur ne saute pas aux yeux pour l’instant...

Quand le nouvel entraîneur est arrivé, il y avait un match tous les 3 jours. Je ne cherche pas d’excuses mais vous ne pouvez pas travailler en profondeur avec cet enchaînement. La trêve a permis d’améliorer le foncier et là nous avons enfin une semaine pour travailler entre deux matchs. Il faut un peu de temps pour élaborer des choses. Et sur l’ensemble de la saison rappelons que nous avons été touchés par la Covid à un moment crucial et que nous avons connu une cascade de blessures sans précédent. De mémoire, nous n’avons joué qu’un seul match au complet cette saison, si ce n’est sur un match, Angers, jusqu’à la 55e minute et la blessure de Dante.

Confiance est maintenue au coach Ursea ?

Absolument. Il n’y a même pas débat sur le sujet.

Jusqu’au mois de juin ?

Nous savons, Adri le sait, que nous cherchons un nouvel entraîneur pour préparer l’avenir. Nous sommes en toute transparence avec lui.

Estimez-vous que le dernier mercato estival est un échec ?

J’ai toujours la même réponse à chaque fin de mercato. Lorsque L’Equipe nous a classés meilleur mercato estival, j’ai répondu que c’est à la fin de saison que l’on pourra juger. Il nous reste encore 20 matchs, l’accumulation de blessés et la Covid a lancé des jeunes plus tôt que prévu dans le grand bain, c’est un inconvénient, mais aussi une chance. A eux de la saisir. Et nous espérons que nos cadres accompagneront nos jeunes dans leur progression.

Le mercato hivernal ?

Nous savons que le mercato hivernal est très particulier et difficile. Nous avons eu l’opportunité de faire venir William Saliba et nous en sommes ravis.

Le nom de l’attaquant de l’international de MU Jesse Lingard est sorti dans certains médias ?

Nous avons vu beaucoup de noms apparaître dans la presse sans aucun fondement. Notre objectif est de récupérer l’ensemble de notre effectif et nous avons pour objectif tous ensemble de faire une bonne deuxième partie de saison.

Il ne faut pas s’attendre à des grands noms ou un gros transfert ?

Non, ce ne sera pas le cas. Le contexte ne s’y prête absolument pas.

Bordeaux arrive dimanche. Regrettez-vous de ne pas avoir repris Hatem Ben Arfa ?

Hatem Ben Arfa est quelqu’un avec qui j’ai gardé des contacts C’est un joueur que j’apprécie humainement. S’il ne joue pas dimanche (il est incertain), je serais triste de ne pas le voir, mais très content de ne pas le retrouver sur le terrain.

Vos rapports avec l’actionnaire Ineos ?

Excellents sur le plan humain et professionnel. Si je devais retenir l’élément le plus fondateur de mon mandat, c’est d’avoir pu sécuriser l’avenir de l’OGC Nice par leur arrivée.

Pensez-vous remplir à nouveau l’Allianz Riviera un jour ?

La crise touche toutes les couches de la société. Le stade reste une dépense de loisirs. Et quand vous avez des difficultés économiques, le loisir n’est plus prioritaire. Nous réfléchissons en ce moment à comment permettre à l’ensemble de notre public, supporters et partenaires de revenir au stade. On communiquera sur ce sujet dans les semaines à venir pour expliquer ce que nous souhaitons mettre en place.

En ce moment il y a une désaffection pour le football due à l’éloignement, aux inquiétudes du quotidien et aux performances de notre équipe. Nous avons pour objectif prioritaire d’engranger des points, tout en retrouvant un style de jeu attractif.

Devant la télé, on a plutôt tendance à s’ennuyer ces derniers temps...

On ne fait pas une bonne saison. Sur le plan comptable comme sur celui du jeu. Dans les mois qui viennent, on doit remonter au classement. On ne peut pas rester à cette place-là. Il faut engranger des points et retrouver un jeu séduisant

Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +, estime que la Ligue 1 a perdu beaucoup de valeur. Savoure-t-il sa revanche à froid ?

On peut le comprendre. J’ai fait partie de la commission d’appel d’offres. Et je trouve que beaucoup de gens ont la mémoire défaillante. Dans le cadre de cet appel d’offres, vous arrivez à 8h du matin, on prend vos portables, jusqu’à 8 heures du soir, vous n’avez pas le droit de communiquer à l’extérieur. C’est valable pour nous comme pour les diffuseurs... Lorsque je sors de cette réunion, je téléphone à mon épouse, ensuite à Julien Fournier, et après je passe deux autres coups de fil à deux dirigeants de Canal +. Je leur dis que cela fait 37 ans que l’on travaille ensemble et que je trouve dommage que l’appel d’offres n’ait pas été favorable à Canal. Et je leur précise aussi, et je ne sais pas de quelle façon, mais il faut qu’ils restent avec nous dans le football. Et à ce moment-là, je ne savais pas qu’ils allaient trouver un accord avec BeIn pour racheter deux matchs.

Des présidents aveuglés par le milliard, c’est une phrase que vous avez souvent entendue...

On n’a pas été obnubilés par le chiffre, contrairement à ce qui a été dit. On s’est posé des questions sur la solidité financière de ce nouvel entrant. Nous avons été confortés par le cabinet conseil qui gère depuis de nombreuses années tous les appels d’offres à la Ligue, sur la solidité du groupe, les assurances financières notamment. Ce qui ne s’est pas avéré par la suite. Je ne suis pas en train de produire un discours de circonstance, je suis resté constant depuis cet appel d’offres. Si vous relisez toutes mes interviews à ce sujet depuis cette date, nous avons toujours considéré à l’OGC Nice que nous avions 2 diffuseurs qui sont Mediapro et Canal +.

Aujourd’hui il y a cette réalité des chiffres ?

Aujourd’hui, on est dans une situation extrêmement dure pour le football français et j’espère que nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous avons confié aujourd’hui au président de la Ligue la gestion de ce dossier, il faut le laisser travailler, il est compétent en la matière, nous informe régulièrement, et bien évidemment la décision finale appartiendra à l’ensemble des présidents. Quand vous êtes face à une telle négociation, il est important que chaque président reste discret sur ce sujet pour éviter un brouhaha inaudible.

Vous ne croyez pas à un nouvel appel d’offres ?

Bien sûr qu’il peut y avoir un nouvel appel d’offres qui peut être fructueux ou non, mais ça peut aussi se conclure sur un accord de gré à gré.

Vous n’êtes pas alarmiste ?

C’est un moment très difficile pour le football français. Comme toute entreprise, un club est construit sur des recettes et des dépenses. Aujourd’hui les recettes sont infimes et les dépenses sont toujours là. C’est extrêmement dur pour tous les clubs. Quand on est dans ce genre de situation, il faut essayer de rester calme, serein et se poser les bonnes questions. Et malgré l’urgence, il ne faut surtout pas s’exonérer de réfléchir sur notre produit. Et nous devons rapidement travailler tous ensemble sur beaucoup de points pour rendre la L1 beaucoup plus attractive.

Vous avez des pistes de réflexion ?

Je ne peux pas les exprimer publiquement, ce sont des choses que l’on doit partager avec tous les présidents de club. Ce n’est pas simple, mais quand vous avez une crise vous devez en ressortir plus fort. Nous devons prendre les bonnes décisions pour préparer les 10,15 ans à venir.

À très court terme dans les semaines qui viennent, est-ce que vous pensez que des clubs de Ligue 1 peuvent mettre la clé sous la porte ?

Il nous manque un élément très important pour vous répondre : va-t-on avoir des droits télé et de quel montant. Si les montants ne correspondent pas aux attentes, quelques clubs peuvent avoir de grandes difficultés.

Des faillites en cours de saison, ce serait un cataclysme ?

Nous n’en sommes pas là. Mais il ne faut pas en sous-estimer les conséquences. L’ensemble du foot européen est très fortement touché par la Covid. Et on voit même des clubs majeurs touchés. Mais le football français, déjà impacté par des charges sociales, des taxes, qui sont beaucoup plus élevées que dans d’autres pays prend, de plus, de plein fouet la défaillance de Mediapro.

Pour parler santé, président, avez-vous prévu de vous faire vacciner contre la Covid ?

Bien sûr que je le ferai, dès que je ferai partie du groupe de gens concernés. Dans toute l’histoire, les vaccins ont sauvé des vies et brisé des pandémies. Je ne me pose même pas la question.