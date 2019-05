Mardi au stade Didier Deschamps, les jeunes filles de l’AS Monaco Féminine ont été ravies de voir Mélissa Plaza participer à l’entraînement. L’ancienne joueuse de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France est championne de la paix pour l’association « Peace and Sport », qui lutte pour la paix à travers le sport mais pas seulement… Première footballeuse professionnelle a obtenir un doctorat en parallèle de sa carrière, elle a pu écrire sa thèse intitulée « Les stéréotypes sexués dans le sport ». De plus, son livre Pas pour les filles ? est sorti en librairie.

Des exercices spécifiques

« Les filles n’ont jamais aussi bien écouté ! », s’exclame André-Pierre Couffet le président de l’ASM FF. Il poursuit : « Ce partenariat avec Peace and Sport est très important pour nous. Depuis trois ans, nous échangeons, développons des idées pour changer nos méthodes d’entraînements. Aujourd’hui, nous souhaitons mettre en avant les valeurs du football à savoir le dialogue, la responsabilité, la confiance en soi et l’esprit d’équipe. La venue de Mélissa qui a pu jouer et discuter avec nos jeunes joueuses est formidable », conclut le président.

L’ancienne joueuse de Lyon a pu s’exprimer à la fin de la session : « Être ici auprès des plus jeunes permet de raconter mon expérience et voir les filles à l’écoute et avec le sourire me fait très plaisir. Nous avons fait des exercices spécifiques afin que l’ASM FF puisse mettre en place un programme établi par Peace and Sport et MyCoach. C’est un travail à long terme. De mon côté, j’essaie de faire transmettre des messages pour la paix mais pas seulement. Je lutte pour l’inégalité dans le sport entre les femmes et les hommes. Aujourd’hui il y a encore des problèmes à ce niveau-là et je souhaite que cela change. Mon livre est sorti au début du mois et j’ai eu des retours positifs, il s’adresse à tout le monde ! A l’aube de la Coupe du monde féminine en France je souhaite de tout cœur un bon résultat et que les jeunes filles prennent une licence dans un club ! »