Matazo et Diop titulaires... Découvrez le onze de départ de Monaco face à Angers

Pour cela, il lui faudra battre Angers (coup d'envoi à 15h, 35e journée de Ligue 1).

Samedi soir, les Rennais (3es, 62 pts) ont battu Saint-Etienne (2-0) et repris trois points d'avance sur l'ASM (4e, 59 pts).

Face au SCO, les Monégasques peuvent aussi décrocher une septième victoire de rang en L1, ce qu'ils n'ont plus réussi depuis janvier-février 2021.

Ils sont privés pour ce match de Vanderson, Axel Disasi et Aurélien Tchouameni, tous suspendus. Krépin Diatta (genou), Gelson Martins (adducteurs) et Cesc Fabregas (cheville) sont blessés. Pour suppléer ses trois joueurs suspendus, Philippe Clement a choisi Sofiane Diop, Guillermo Maripan et Eliot Matazo.

Touché par la Covid et absent face à Saint-Etienne samedi dernier, Ruben Aguilar est titulaire au poste de latéral droit. L'ancien Montpelliérain a été préféré à Djibril Sidibé.

Le onze monégasque :

Nübel - Aguilar, Maripan, Disasi, Henrique - Matazo, Fofana - Diop, Volland, Golovin - Ben Yedder (cap.).