Maripan, le retour du patron: découvrez les notes des joueurs de l'AS Monaco

Nübel (4): au chômage technique en première mi-temps, il n’a eu qu’un ballon aérien à négocier en seconde. Un match tranquille.

Aguilar (5): il a beaucoup proposé, a été peu servi mais c’est lui qui obtient le coup franc de l’ouverture du score. Et lui aussi qui revient fort à l’entrée de la surface pour annihiler le contre dangereux de l’ACA en fin de première mi-temps. Une perte de balle fâcheuse à l’entrée de la surface ternit une bonne prestation d’ensemble.

Disasi (6): peu en réussite dans le jeu long, il n’a pas eu besoin de franchement s’employer face à des attaquants corses très limités. Décisif pour empêcher Spadanuda de filer au but en fin de match.

Maripan (6): parfaitement placé, comme toujours sur les coups de pied arrêtés, il oblige Leroy à une parade réflexe. Défensivement, hormis une faute d’antijeu très évitable, il a ramené de la stabilité et du caractère à son équipe.

Henrique (6): avec lui, les coups francs deviennent une arme létale, à l’image de cet enroulé qui a aidé à débloquer la rencontre. Juste techniquement et concentré défensivement.

Vanderson (4): quelques récupérations hautes lui ont permis de se projeter mais il a perdu beaucoup de ballons et les actions corses sont souvent venues de son côté, où il n'a pas toujours été très appliqué dans le repli. Il a manqué de lucidité sur certains choix.

Fofana (4): il a eu du mal à s’organiser sous la pression des Ajacciens et a eu beaucoup de déchet, comme sur cette situation de supériorité numérique où il pousse beaucoup trop son ballon, ou cette passe à contretemps pour Ben Yedder. La trêve internationale lui permettra-t-il de retrouver le fil ?

Camara (5): visiblement fâché avec son pied droit, il a raturé de nombreuses transversales et ne s’était pas montré très inspiré avant de sauver son match par une belle passe décisive pour Diatta dans le dos de Gonzalez.

Ben Seghir (4): il a débuté la rencontre par une roulette mais a peiné à exprimer son football ensuite dans un rôle plus excentré qui colle moins à ses qualités. Remplacé par DIATTA (69’), auteur du but du break.

Embolo (4): associé pour la première fois depuis bien longtemps avec Ben Yedder, il s’est battu, a obtenu quelques fautes et gagné des duels mais sa participation au jeu a été trop limitée et il n’a eu aucune occasion à se mettre sous la dent.

Ben Yedder (6): il sent bien le coup pour marquer en renard des surfaces le premier but et devenir ainsi le troisième joueur de l’histoire après Lucien Cossou et Delio Onnis à atteindre la barre des 80 réalisations avec l’ASM. Remplacé par MINAMINO (76’).