Maripan et Vanderson font leur retour dans le groupe monégasque pour la réception de Reims

Pour s'imposer et tenter de conforter leur troisième place au classement, les Monégasques pourront compter sur les retours de Guillermo Maripan et Vanderson.

Le Chilien et le Brésilien ne souffrent plus d'un genou.

Camara et Ben Seghir reviennent aussi

Respectivement touché à une cheville et malade, raisons pour lesquelles ils avaient manqué le déplacement à Troyes dimanche dernier (2-2), Mohamed Camara et Eliesse Ben Seghir affronteront également des Champenois qui n'ont plus perdu en championnat depuis dix-huit matchs.

Victime d'une fracture à une côte le week-end dernier, Kévin Volland est le seul élément forfait pour cette rencontre.

Le groupe monégasque

Gardiens : Nübel, Didillon, Lienard.

Défenseurs : Disasi, Jakobs, Henrique, Aguilar, Matsima, Sarr, Maripan, Vanderson.

Milieux : Fofana, Matazo, Diatta, Golovin, Minamino, Akliouche, Magassa, Diop, Camara, Ben Seghir.

Attaquants : Ben Yedder, Boadu, Embolo.