Maripan et Fofana absents du groupe de l'AS Monaco contre Lens

Interrogé en conférence de presse sur un possible turnover contre Lens, Niko Kovac avait expliqué « n’être pas certain d’apporter énormément de changements dans l’équipe car nous avons eu suffisamment de repos et tout le monde est en bonne santé et performant ».

Le coach croate a néanmoins choisi de ne pas convoquer Guillermo Maripan et Youssouf Fofana pour la rencontre.

Aucun risque n’a été pris avec le premier qui a besoin de « monter tranquillement en régime » après avoir joué 90 minutes mardi.

Quant à Fofana, il avait été remplacé dès la mi-temps par Jean Lucas. « Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu », avait justifié son coach après le match. Jean Lucas a été très bon, capable de rester calme et de faire de bonnes passes en transperçant les lignes. Il y a de la concurrence dans le groupe. On remet les compteurs à zéro en début de saison, cela vaut pour Youssouf et les autres."

Le groupe

Gardiens: Nübel, Majecki

Défenseurs: Aguilar, Badiashile, Disasi, Jakobs, Henrique, Pavlovic, Sidibé

Milieux: Tchouameni, Matazo, Diatta, Jean Lucas, Fabregas, Diop, Gelson, Golovin

Attaquants: Ben Yedder, Boadu, Volland