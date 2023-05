En route pour l'Europe, tout ce qu'il faut savoir sur le choc Rennes-AS Monaco ce samedi à 21 heures

Comme rien ne parle en sa faveur, ni la dynamique du moment, ni son niveau de jeu, et encore moins sa capacité à briller dans les matchs qui comptent, l’AS Monaco a toutes les cartes en main pour surprendre tout le monde, à commencer par ceux qui l’enterrent déjà, ce soir dans un Roazhon Park à guichets fermés et chauffé à blanc. Elle n’a pas vraiment le choix car elle a grillé absolument tous ses jokers en enchaînant les déconvenues ces dernières semaines et elle se déplace donc à Rennes sous pression, et les deux pieds au bord du précipice. Son matelas d’avance, qu’on pensait confortable, ayant fondu comme neige au soleil, Monaco se retrouve à la merci de ses poursuivants directs, Lille (2 points derrière) et le Stade Rennais donc (à 3 points).

Seule une victoire lui assurerait, quoi qu’il se passe dans les autres matchs, de rester quatrième ce soir et de garder son billet pour la Ligue Europa avant d’affronter lors de la dernière journée une équipe de Toulouse inoffensive et en roue libre depuis son sacre en Coupe de France. ça, c’est pour le plus idéal des scénarios. En cas de nul ou de défaite, conjugué à un bon résultat de Lille contre Nantes, les choses se compliqueraient en revanche très sérieusement, avec la perspective de ne se contenter que de la Ligue Europa Conférence ou pire, de ne même pas finir européen, après avoir déjà été contraint d’abandonner l’objectif Ligue des Champions en cours de route. Ce serait un échec monumental et une vraie catastrophe pour les finances et l’attractivité du club.

« Les joueurs sont conscients que l’on peut tout perdre mais aussi tout gagner. Nous avons encore notre destin en main. Mais il est clair qu’il n’y a plus d’excuse », pointe Philippe Clement, un entraîneur qui joue aussi très gros sur cette fin de championnat.

Ses hommes ont deux matchs pour sauver leur saison, ou du moins ce qui peut l’être, et cela passera par leur capacité à montrer beaucoup plus de caractère que depuis deux mois, où le moindre coup de vent contraire a semblé en mesure de les faire vaciller. Un critère qui comptera dans l’esprit du coach monégasque au moment de coucher son onze. « On a connu une période instable avec trop de points perdus. On doit choisir les joueurs qui sont les plus forts dans ces circonstances, et qui sont prêts à aller à la guerre pour prendre les trois points ». Car il faudra tout faire beaucoup mieux que ces dernières semaines, et surtout gommer la porosité défensive encore aperçue vendredi à Lyon (3-1), pour résister à une équipe de Rennes, qui a retrouvé de la confiance et vient d’en planter quatre à Troyes et cinq à Ajaccio.

S’il y a des leaders ou au moins quelques joueurs avec un minimum d’orgueil dans la maison rouge et blanche, c’est le moment de le montrer.