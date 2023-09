La défaite contre le voisin niçois aura peut-être changé un peu la donne. Il n’empêche que l’AS Monaco n’a pas à rougir de son début de campagne. Après une fin de saison 2022-2023 chaotique, dire qu’Adi Hütter et ses hommes ont apporté du baume au cœur des supporters de l’ASM est un euphémisme. Le technicien autrichien et les renforts de l’été ont transformé le visage de l’équipe. La réception d’un autre voisin, l’Olympique de Marseille, pourrait relancer Balogun et ses coéquipiers samedi prochain. Pour signer une belle saison et un podium ? C’est l’ambition des supporters. Et ainsi à nouveau entendre l’hymne de la Ligue des champions l’année des 100 ans du club ?

"Je n’aime pas m’enflammer"

Richard, supporter de l'AS Monaco. DR.

« Le début de saison est plutôt bon que ce soit en termes de résultat ou de jeu, estime Richard. Je n’aime pas trop m’enflammer parce que ce ne sont que quelques matchs et puis le calendrier a été clément. » De nature prudente, il a tout de même été séduit par les premiers pas d’Adi Hütter. « Ce qu’il propose est intéressant.Il y a eu un gros changement dans le système, dans l’attitude aussi.J’ai l’impression qu’il apporte quelque chose de nouveau, de la fraîcheur. » Et ses attentes ne sont pas bien différentes de celles des autres Rouge et Blanc. « Un club comme Monaco doit jouer l’Europe chaque année ou presque. »

"On prend du plaisir"

Christopher, fan de l'AS Monaco. S.B..

Emballé par les premières rencontres de l’AS Monaco, Christopher voit ce début de saison comme une renaissance. « Sur le plan comptable, le début de saison est bon. Je suis vraiment emballé par le jeu comparé à l’an dernier où on s’ennuyait vraiment. Là on prend du plaisir. Au niveau de l’intensité dans les duels, les récupérations de balle très hautes. On a envie d’aller au stade. Il y a quand même des regrets sur les deux matchs à l’extérieur (face à Nantes et Lorient, NDLR). » Le jeune supporter de l’ASM a aussi été séduit par l’entrée en matière d’Adi Hütter. « Il a apporté un style de jeu très attrayant, porté vers l’avant.

Le seul petit point négatif se situe à l’arrière.Il y a de petits errements défensifs. Ce sont les petits fantômes de l’an dernier qui sont encore un peu là. Finalement le 11 n’a pas tant changé que cela mais c‘est le fait d’avoir repositionné les joueurs à leurs postes plus les quelques recrues. »



Ces recrues justement, Christopher les trouve convaincantes. « Le recrutement a été bon. Ils ont pris des joueurs pour les postes auxquels on avait vraiment des difficultés. Les années précédentes on recrutait des joueurs à tour de bras sans savoir où les mettre. Je pense qu’ils ont fait le point sur les manquements. Celui qui m’a le plus impressionné c’est Singo. Je le trouve impressionnant défensivement, dans les duels. J’ai un coup de cœur pour ce joueur. »

"Une carte à jouer"

Supporter de l’ASM depuis de nombreuses années, Alexandre a été plutôt surpris par le démarrage des hommes d’Adi Hütter. « L’AS Monaco a l’habitude de plutôt mal débuter ses saisons, hormis celle de 2016-2017 qui s’est soldée par le titre. C’est un bon début de saison et j’ai surtout noté un grand changement en termes de mentalité. Je sens l‘équipe revancharde par rapport à la saison dernière. C’est aussi le fruit d’un recrutement réussi. »



Il est aussi agréablement surpris par les débuts de l’entraîneur autrichien même si certaines choses sont encore perfectibles. « C’est plutôt prometteur. Il a réussi à instaurer un fond de jeu qui était inexistant sous Clément. Il a un style très offensif. En revanche, il faudra réajuster le secteur défensif parce qu’il y a pas mal d’incertitudes à ce niveau. »



Chez les recrues estivales, le jeune Wilfried Singo a réussi à tirer son épingle du jeu selon lui. Tout comme Zakaria, arrivé fraîchement de la Juventus. « Il compense bien le côté lent de Maripan et c’est un bon profil pour la Ligue 1. Zakaria apporte aussi un leadership qu’il n’y avait pas. »



Enfin, le supporter Rouge et Blanc est plutôt enthousiaste à propos de la suite de la saison. « J’attends que l’équipe conserve cette humilité. Qu’elle continue à travailler de la sorte et à dominer sur le terrain et je pense que derrière, les résultats vont suivre parce qu’on a vraiment une carte à jouer. Marseille est désorganisée, Lyon connaît un début de saison catastrophique, Paris a perdu des cadres. Si on fait preuve de régularité, on peut vraiment faire une très belle saison. »

"Nettement mieux"

De son côté, Stéphane juge le début de saison "au-dessus" de ce qu‘il avait imaginé.

"J‘avais peur que Hütter soit très proche du style de Clément mais c‘est nettement mieux. Les progrès par rapport à la fin de saison dernière sont impressionnants. Surtout dans le style avec un pressing très haut, le jeu en une touche de balle..."

Sur les recrues estivales, le supporter de l’ASM a jeté son dévolu sur la défense. "Paradoxalement, j’ai bien aimé Zakaria. Il est vraiment intéressant au niveau de la relance, de sa technique lorsqu’il a joué en défense centrale." Quant à la suite de la saison, il se montre optimiste comme les autres. "La concurrence n‘est pas aussi forte que ce qu’on aurait pu imaginer. Marseille est en difficulté, il faudra voir sur la longueur pour le PSG. Donc si on tient ce rythme, il n’y a pas de raison de ne pas espérer plus."