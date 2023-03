"Ma mission est remplie". Le directeur sportif Paul Mitchell confirme son futur départ de l'AS Monaco et en explique les raisons

Paul Mitchell va tourner la page. Arrivé à l’été 2020, le directeur sportif monégasque estime avoir accompli sa mission sur le Rocher. Comme révélé par L’Equipe début février, le Britannique n’ira pas au bout du contrat qui le lie à l’ASM jusqu’en juin 2024. Dans nos colonnes, Mitchell a tenu à clarifier la situation et rassurer sur la pérennité du projet monégasque. Il n’a pas levé toutes les zones d’ombre, mais a répété être encore pleinement concentré sur son travail à l’ASM et la recherche du profil idoine pour lui succéder.

Paul, votre choix est fait ? Vous allez quitter l’AS Monaco?

Oui. ça a été une décision très difficile. J’ai adoré mon expérience au sein de ce club. J’ai toujours senti beaucoup de soutien de la part du président Dmitri Rybolovlev et de la Principauté. On a eu plusieurs discussions sur ma mission, sur la possibilité de changer de rôle au sein du club, de prolonger mon contrat. Je suis très reconnaissant envers le président de m’avoir fait confiance. Nous avons construit une relation basée sur la transparence et l’honnêteté. Mais j’ai passé beaucoup de temps loin de chez moi et de mes proches ces dernières années. J’ai le sentiment que la mission que j’avais, qui était de reconstruire le projet sportif, est remplie.

Quand avez-vous pris votre décision?

Il y a plusieurs mois. Cela ne m’a pas rendu moins exigeant. Je suis toujours aussi occupé (rires). Je suis quelqu’un qui travaille très dur mais les choses se sont peut-être encore un peu plus intensifiées. En tribunes, je vis toujours aussi mal les matchs qui ne se passent pas bien. Je me suis beaucoup investi dans ce club et je continuerai jusqu’à mon dernier jour.

Vous pensez n’avoir plus rien à apporter au club?

Entre 2018 et 2020, l’AS Monaco a beaucoup souffert, a frôlé la relégation. À mon arrivée, le projet était de restructurer le club. Je pense avoir relevé tous les challenges qui m’avaient été fixés. On a remis Monaco là où il doit être en L1, on a retrouvé la Coupe d’Europe. On a fait évoluer l’Academy, on a créé le groupe Elite, on a reconnecté le club à ses racines. On a vu avec les éclosions d’Eliesse Ben Seghir ou Edan Diop que cela porte déjà ses fruits. Le Cercle Bruges est désormais compétitif, lutte pour les playoffs avec une équipe jeune et dynamique. Ça n’a pas toujours été facile mais je crois que les fondations qu’on a mises en place sont solides. Un nouveau directeur sportif va pouvoir apporter une nouvelle énergie dans ce projet auquel je crois très fort.

Votre contrat finit en juin 2024. Quand s’opérera votre départ?

Je dois trouver mon successeur, l’accompagner dans ses premiers pas à Monaco et le guider jusqu’à ce qu’on estime avec le président qu’il est temps de me mettre en retrait. On veut que la transition soit la plus douce et la plus cohérente possible. L’idée est de continuer à être stratégique. Le marché est de plus en plus difficile. La législation a beaucoup changé, surtout en matière de finances. Les clubs doivent procéder différemment, réfléchir à plus long terme. Le succès ou l’échec d’un club n’est plus seulement dicté par la richesse de l’actionnaire. Il faut travailler prudemment. On doit toujours avoir un plan clair. En annonçant mon départ en amont, je nous laisse le temps d’exécuter ce plan.

Quel profil recherchez-vous?

À peu près similaire. Monaco a besoin de quelqu’un qui est capable et a envie de poursuivre le développement des jeunes de l’Academy, quelqu’un qui a des qualités de leadership et de management, qui a une vision à court, moyen et long terme. Quelqu’un aussi qui a une bonne connaissance du marché et peut mettre en place une ambitieuse stratégie de recrutement. Trouver la bonne personne ne sera pas facile mais c’est un bon défi.

Vous avez rencontré des candidats?

J’ai quelques noms en tête. Je suis dans le milieu depuis longtemps. J’ai croisé la route de gens très compétents. On est en train de sonder certains profils.

Vous êtes régulièrement cité dans de gros clubs (Liverpool, Manchester United…) Allez-vous pouvoir les faire patienter?

Tout ce qui se dit actuellement dans les médias n’est pas forcément vrai. Ma responsabilité est de me concentrer sur Monaco et je la prends très au sérieux. Peu importe que je sois apprécié ou pas, j’ai toujours fait passer le club avant mes intérêts personnels. C’est ce que je vais continuer à faire. La vie est une question de timing, vous ne pouvez jamais dire jamais mais je veux laisser ce projet sur des rails solides.

"Tout le monde doit être rassuré"

Pas d’inquiétude pour le prochain mercato donc?

Si je m’exprime aujourd’hui, c’est justement pour mettre fin aux rumeurs, aux spéculations et aux inquiétudes. Avec de la clarté et de la transparence, on évite de prendre des mauvaises décisions, de basculer dans la panique ou dans des crises qui n’ont pas lieu d’être. Il y a toujours eu des bruits autour de moi, mais cette fois, je veux être clair. Je vais travailler pour qu’on réalise le meilleur mercato possible et pour ramener le profil idéal en vue de poursuivre l’histoire. Tout le monde doit être rassuré. Le club continue d’aller dans la bonne direction, avec les mêmes principes de travail.

Votre départ peut-il influer sur l’avenir de Philippe Clement?

On l’a embauché pour son profil tourné vers la progression des jeunes joueurs mais aussi pour sa capacité à faire gagner ses équipes, à l’image de ce qu’il a fait en Belgique.Il partage la même ambition que le club. Choisir le nouveau directeur sportif ne sera pas très différent du processus qui nous a convaincus de recruter notre entraîneur. On choisit les hommes en fonction de notre stratégie. Celle-ci ne change pas.

Des joueurs importants du projet sont en fin de cycle (Fofana, Disasi...). Quelle va être votre stratégie cet été?

D’une manière générale, le football est très cyclique. Notre stratégie implique que nos joueurs soient à un moment donné courtisés par de grands clubs. C’est en quelque sorte une juste récompense de tout le travail mis en place, une reconnaissance de nos qualités. On a un plan, bien sûr, pour identifier les successeurs de ces joueurs-là en interne et sur le marché. Il y a deux ans au poste de latéral droit, on avait le champion du monde Djibril Sidibé. Aujourd’hui, on a Vanderson qui est un grand talent et postule à une future sélection en équipe du Brésil. Évidemment, il faudra venir avec des offres très sérieuses, sinon nous n’écouterons pas.

Certaines recrues comme Minamino ou Sarr continuent de décevoir.

Leurs cas sont selon moi assez différents. Taki a poussé Aleksandr Golovin à devenir encore meilleur. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer. Notre stratégie de recrutement repose là-dessus: on choisit des joueurs capables de commencer les matchs ou qui ont les qualités pour pousser les titulaires à performer davantage. On n’avait jamais vu un Aleksandr Golovin aussi régulier et décisif que cette saison. Est-ce qu’on aimerait que Minamino montre plus de choses? C’est une évidence. Pour Malang, je ne suis pas forcément d’accord avec les critiques dont il fait l’objet. Il a bien mieux joué qu’on ne le dit. Il s’entraîne bien, performe. Malheureusement, ses bons matchs ont souvent coïncidé avec des mauvais résultats de l’équipe. Mais ce n’est pas la responsabilité d’un seul joueur. Le bilan de Malang n’est pas juste.

Avez-vous des regrets de ne pas avoir remplacé Badiashile cet hiver?

Non. Avant sa vente, l’équipe avait joué 10 matchs sans lui. On aime toujours réécrire l’histoire. Benoît était encore en phase de développement. Vous-même, vous n’avez pas toujours écrit que des bons commentaires sur ses performances. Il faut une approche équilibrée. On a avec Sarr un joueur qui a disputé plus de 100 rencontres en L1, Maripan est international. Disasi a joué une finale de Coupe du monde. Sans compter Matsima, qui à 20 ans a un gros potentiel. Beaucoup d’équipes françaises seraient très heureuses de posséder un tel effectif. Les solutions internes étaient assez nombreuses.

Sur le terrain, les dernières semaines ont été compliquées.

L’élimination contre Leverkusen a été difficile à digérer. Je pense qu’on méritait de gagner. En championnat, ils ont raté sept penalties sur huit cette saison. Ce soir-là, ils ont mis les cinq. C’est toute la beauté et la cruauté du football. Je crois que cette défaite nous a affectés durant un certain temps. On est content d’avoir renoué avec la victoire à Ajaccio. On a récupéré certains joueurs importants. Je pense que l’équipe est prête à affronter le sprint final.

Monaco est quatrième. Croyez-vous au podium?

L’écart de points n’est pas impossible à surmonter (5 sur Marseille, 2 sur Lens). On a les armes pour mettre la pression sur les équipes devant nous. On l’a prouvé depuis novembre et jusqu’à ces dernières semaines. Le groupe est très déterminé.