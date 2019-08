Luiz Gustavo de Marseille dans le viseur de l'AS Monaco

Le profil expérimenté du Brésilien, sous contrat jusqu’en 2021 plaît à Leonardo Jardim qui pourrait également le faire évoluer si besoin, dans l’axe de la défense.

Le mercato se termine le lundi 2 septembre à minuit et l’ASM compte bien se renforcer.

Si les pistes Kessié (Milan) et Lemina (Southampton) se sont refroidies, celle menant au retour de Bakayoko (Chelsea) s’est accélérée.

L’ex-Monégasque privilégierait un club de C1, mais plus le temps passe et plus la possibilité de le voir revenir est grande.

Dans le même temps, la direction du club princier travaille à un réajustement de son effectif.

Ainsi, le défenseur anglais Jonathan Panzo, et l’attaquant Moussa Sylla, devraient être prêtés au Cercle Bruges propriété de l’ASM. Par ailleurs, le jeune Robert Navarro,

17 ans, recruté l’an dernier au FC Barcelone, ne devrait pas rester sur le Rocher.

Plusieurs clubs espagnols dont la Real Sociedad seraient intéressés pour obtenir le transfert du milieu de terrain. Antonucci est prêté au FC Volendam.