L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Nice et Cologne, après les incidents de jeudi soir à l'Allianz

Les charges les plus lourdes concernent le club français, hôte du match, pour une cascade d'entorses aux règles "d'ordre et sécurité" lors des compétitions européennes - lancement de projectiles, allumage de fumigènes, "perturbations" causées par ses supporters.

Mais Nice devra aussi répondre de manquements dans l'"identification des personnes responsables", le personnel de sécurité, la fouille et le filtrage des spectateurs et la limitation de leurs mouvements, soit une mise en cause de son dispositif d'accueil de la rencontre.

De son côté, Cologne est disciplinairement poursuivi pour "lancer d'objets, allumage de fumigènes" et "troubles" provoqués par ses supporters.

Les instances disciplinaires de l'UEFA se prononceront "en temps voulu", précise l'organisation européenne, alors que les scènes de jeudi ont une nouvelle fois soulevé la question de la sécurité dans les tribunes.

Une heure avant le coup d'envoi de cette rencontre de Ligue Europa Conférence, des centaines de supporters cagoulés aux couleurs de Cologne ont envahi la tribune présidentielle, parfois armés de chaises ou de barres de fer arrachées dans le stade, pour aller en découdre avec les Niçois.

Le match a quand même été joué, mais avec une heure de retard.

Au total 32 personnes, dont deux policiers et un stadier, ont été blessés. Parmi elles, quatre supporters ont été hospitalisés, dont un supporter parisien, "très alcoolisé" et infiltré parmi les Allemands, qui a chuté de cinq mètres dans les tribunes. Son pronostic vital n'est plus engagé, selon la préfecture des Alpes-Maritimes.