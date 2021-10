L'OM pourrait perdre un point au classement après de nouveaux jets de projectiles contre le PSG dimanche

Des gaz lacrymogènes ont été tirés et un commissaire a été blessé "en pleine face" et transporté à l'hôpital, a ajouté la préfecture sans préciser la gravité de ses blessures.

Au cours de la deuxième période, un spectateur est aussi entré sur le terrain et s'est approché du Parisien Lionel Messi avant d'être évacué par plusieurs stadiers.

En première période du "Classique" OM-PSG, dimanche 24 octobre au stade Vélodrome, où les deux équipes se sont neutralisées (0-0), le match a été très brièvement interrompu à cause de projectiles lancés en direction d'un poteau de corner, où le Parisien Neymar s'apprêtait à frapper. Le speaker du stade a fait une annonce au micro, prévenant que le match risquait d'être arrêté en cas de récidive.

Douze interpellations

Au début de la seconde période, le calme était revenu et la sortie du stade à la fin du match s'est faite dans la tranquillité. Au total, la préfecture de police a signalé "au moins 12 interpellations pour divers motifs, surtout sur le parvis lors des tentatives d'intrusion et lors du refoulement sur le Prado".

Avant la partie, une personne avait aussi été interpellée pour avoir jeté deux fumigènes en direction du car du Paris SG, sans atteindre sa cible, selon la même source.

Vendredi, le président du club Pablo Longoria avait lancé un appel au calme afin que le match de dimanche reste "un instant de football".

"Je ne comprends pas", dit Payet

Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, s'est dit "désabusé" par les nouveaux jets de projectiles, qui risquent de faire "perdre des points" à son club.

"Merci au public qui a mis le feu et a été exemplaire, mais j'ai aussi vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets, j'en ai déjà vu sur moi, je sais ce que c'est. Certains dérapent, on risque de perdre des points, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM", s'est désolé Payet en zone mixte après le match de la 11e journée de Ligue 1.

"Je suis désabusé, je ne comprends pas, on se sait observés, il faut des vrais sanctions, on ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé", a-t-il ajouté.

Marseille est sous la menace du retrait d'un point avec sursis après les incidents provoqués par certains de ses supporters à Angers.