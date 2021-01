L'OGC Nice trop timoré à la pause contre Saint-Etienne (0-0)

Il a fallu attendre 35 minutes de jeu pour voir l’OGC Nice se créer une première occasion de but face à des Verts investis dans le pressing.

Plus attentistes, les locaux n’ont pas cadré leurs meilleures opportunités (36’, 38’), tout comme les Stéphanois (22’, 32’, 42’).

Le score nul et vierge est des plus logiques à la pause.

L’équipe d’Adrian Ursea devra en faire plus dans le second acte pour retrouver la victoire à domicile en championnat après plus de trois mois de disette.