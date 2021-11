L'OGC Nice privé de Dante, Atal, Guessand et Boudaoui à Clermont

L'infirmerie tarde également à se désemplir malgré les retours de Calvin Stengs et Justin Kluivert, " tous deux aptes à démarrer. Avec plus de chances de figurer dans le onze pour Calvin", a précisé le coach niçois, avant de se pencher sur les blessés actuels.

"Hicham Boudaoui a ressenti de vives douleurs au dos (lombalgie), ça le pénalise fortement. Guessand s'entraîne à part après son problème à la cheville contre l'OM, tandis que Youcef Atal a été victime d'une petite lésion contre Montpellier. Il est déjà de retour sur le terrain de manière individuelle, son retour la semaine prochaine dans le groupe est espéré. "

Galtier: "Dolberg a énormément travaillé pendant la trêve"

La trêve internationale a en revanche permis à Amine Gouiri et Melvin Bard de récupérer après quelques pépins physiques - "ils ne se sont pas entraînés pendant 8-9 jours" - alors que Kasper Dolberg a pris le temps de "digérer et assimiler son problème de diabète", a témoigné son entraîneur.

"Je remercie son sélectionneur danois qui lui a permis de profiter de cette quinzaine pour énormément travailler. Kasper est bien dans sa tête, il est souriant, combatif à l'entraînement. Il lui faudra un certain temps pour accepter et adapter son alimentation, des ajustements seront faits en permanence avec le staff médical, en relation avec des spécialistes français et danois".

Christophe Galtier a également donné des nouvelles de Bambu, un défenseur brésilien jamais utilisé cette saison à cause de différentes blessures.

"Il avait subi une entorse de la cheville qui a été traitée, mais au fur et à mesure des séances, il ressentait encore une vive douleur. Après avoir consulté différents chirurgiens, il a pris la décision de se faire opérer. Ça s'est bien passé mais il sera indisponible jusqu'à février."