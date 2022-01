L'OGC Nice bat Nantes 2-1 et conforte sa deuxième place

L'OGC Nice a souffert jusqu'au bout mais est parvenu à remporter une quatrième victoire de suite en Ligue 1 qui lui permet de prendre trois points d'avance sur Marseille et huit sur Rennes, qui joueront dimanche.

Les Aiglons ont ouvert le score sur penalty grâce à Dolberg mais les Nantais ont réussi à égaliser sur un coup franc lointain de Girotto.

En seconde période, il a fallu que Thuram prenne les choses en mains et effectue une percée de plus de cinquante mètres. Au bout, le milieu niçois, après un superbe relais avec Gouiri, a trompé Lafont et offert un succès précieux au Gym.

Lors de la prochaine journée, les Niçois se déplaceront à Metz.