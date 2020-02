L'OGC Nice avec Lusamba de retour dans le onze à Toulouse

Privé de Dante en défense et de Boudaoui au milieu, pour cause de suspension, Patrick Vieira a décidé d'associer Malang Sarr, capitaine, à Danilo en charnière centrale.

Dans l'entrejeu, l'entraîneur niçois relance également Arnaud Lusamba, plus titulaire depuis le 4 décembre dernier et le déplacement à Saint-Etienne, aux côtés de Lusamba et Thuram.

De retour de suspension, Adam Ounas retrouve, lui, le couloir droit de l'attaque menée par Kasper Dolberg dans l'axe et Alexis Claude-Maurice à gauche.

Le onze

Benitez-Herelle, Danilo, Sarr (c), Nsoki-Lusamba, Thuram, Lees-Melou-Ounas, Dolberg, Claude-Maurice.