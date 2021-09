L'OGC Nice a-t-il réussi son mercato à 50 millions d'euros? On fait le bilan

"Si demain le club a davantage de moyens financiers, ça lui permettra de conserver ses meilleurs jeunes." Avril 2016, Julien Fournier plante le décor de l’OGC Nice qu’il ambitionne. Cinq ans après, le directeur du football Ineos est passé des paroles aux actes. Amine Gouiri (21 ans, 41 apparitions, 16 buts, 8 assists en 2020-21) et Khephren Thuram (20 ans, 33 apparitions, 2 buts en 2020-21) sont toujours là. L’ancien Lyonnais et le club étaient bien d’accord sur le besoin de réaliser une seconde grosse saison avant d’évoquer un transfert. Pour le fils de Lilian, l’affaire était plus délicate. Et Julien Fournier avait d’ailleurs déjà prévu le cas échéant à son vœu prononcé en 2016: "Sauf si bien sûr le joueur a des ambitions au-dessus du statut du club."

Sollicité par l’Eintracht Francfort, un club allemand engagé en Ligue Europa, Khephren a hésité. A un an de la fin de son contrat, Thuram a refusé plusieurs offres de prolongation aussi. Mais il est finalement resté à Nice. Et Galtier n’était pas mécontent à entendre ses propos après le but du 4-0 inscrit par le milieu de terrain contre Bordeaux.

​Galtier: "Où jouera Thuram? Peut-être titulaire à son poste"

​"Il a été très froid devant le but", a admiré le coach qui l’avait étrangement lancé en position de deuxième attaquant, après l’avoir aligné en défense centrale pendant la préparation. Où jouera-t-il la prochaine fois? Ce sera peut-être titulaire à son poste. Il a la banane, il est très réceptif à mes demandes et mes attentes. Il peut avoir un peu de frustration puisqu’il avait démarré le premier match avant de moins jouer. C’est un joueur en devenir, avec un fort potentiel. J’ose espérer qu'il garde cette envie de progresser parce que c'est un très bon joueur."