"L'intention de prouver", les premiers mots de Wissam Ben Yedder à l'AS Monaco

Attendu depuis plusieurs joueurs, Wissam Ben Yedder, le buteur français de Séville a signé mercredi matin un contrat de cinq ans à l'AS Monaco.

"Je suis très content de m’engager avec l’AS Monaco. J’ai senti une volonté forte de la part du club de me faire venir", a confié Wissam Ben Yedder sur le site du club. J’ai choisi Monaco car je crois dans ce projet et je suis déterminé à faire tout mon possible pour aller au bout de nos ambitions communes."

"Franchir un nouveau palier"

En trois saisons à Séville, l'attaquant international français (4 sélections) est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club andalou (70 buts en 138 matches), dont 22 buts en 29 matches de coupe d'Europe. Une réussite qu'il entend prolonger à la pointe de l'attaque de l'AS Monaco.

"Je viens avec l’intention de prouver, comme toujours, mes qualités et avec l’envie de franchir un nouveau palier", a-t-il expliqué.

