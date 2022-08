Lille prêt à mettre 10 millions d'euros pour le joueur de l'AS Monaco Akliouche

Auteur d’une entrée tonique après la blessure de Volland (20’), marquée par sa détermination et sa bonne tenue du ballon, Maghnes Akliouche a reçu les félicitations de Philippe Clement. « Je suis content de lui, l’a salué le Belge. Il a été le premier remplaçant à entrer parce qu’il a beaucoup grandi ces dernières semaines. »

L’entraîneur monégasque a sorti l’international français des moins de 20 ans à l’heure de jeu, un choix motivé par des considérations tactiques et par le jaune reçu par le milieu offensif de 20 ans en première période. « Il était toujours entre deux joueurs et devait beaucoup défendre, a justifié le coach. J’ai donc changé avec Embolo pour mieux garder le ballon. On avait des difficultés là-dessus à ce moment-là. » Cela n’a pas empêché la prestation du gamin de taper dans l’œil d’autres formations de l’élite.

Selon L’Equipe, ce que nous sommes en mesure de confirmer, Lille fait partie des courtisans. Clement a confié qu’Akliouche avait « un grand futur à Monaco » dimanche, quand le club de la Principauté ne veut pas se séparer d’un garçon prometteur qu’il a formé. Reverra-t-il sa position face à la volonté du joueur de gagner du temps de jeu et aux 10 millions d'euros proposés par le LOSC pour racheter ses deux dernières années de contrat ? Il y a quelques jours encore, Monaco s’était montré inflexible sur ce dossier. Il avait repoussé des offres de prêt au motif qu’il ne souhaitait pas inclure d’option d’achat dans le deal. Lorient était revenu à la charge avec un prêt sec sans convaincre davantage ses homologues.