Ligue Europa: tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco-Leverkusen ce jeudi au Louis-II

Courageuse, solidaire puis tout simplement héroïque à l’aller (3-2), une rencontre qui a offert des émotions folles et restera dans les mémoires, l’ASM devra montrer au moins tout autant de valeurs et de force de caractère ce jeudi soir pour éviter le piège des matchs couperets et valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

La fin de la rencontre jeudi dernier, marquée par le duel houleux entre Diatta et Hincapié, avait été électrique. Les retrouvailles s’annoncent elles aussi bouillantes car le Bayer Leverkusen n’a pas franchement bien vécu de voir Axel Disasi et les renversants Monégasques gâcher la fête dans une BayArena qui célébrait le carnaval.

"Plus de maturité et de leadership"

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Xabi Alonso promettait déjà un vrai combat au retour: "Nous n’avons pas besoin d’un miracle à Monaco mais d’un bon match. L’avantage c’est que dans les têtes, ils croient sans doute être déjà qualifiés et c’est normal. Nous savons ce que nous devons faire, c’est-à-dire gagner là-bas".

Or, depuis la reprise post-Coupe du monde, personne n’a réussi à battre l’AS Monaco (huit victoires, trois nuls toutes compétitions confondues), un club qui s’est servi entre autres de l’élimination en Coupe de France contre Rodez (2-2), un accident de parcours, comme d’un puissant électrochoc.

"On grandit en équipe avec les bonnes mais aussi les mauvaises expériences. On passe des caps. Ce n’est jamais une garantie. Ce n’est pas parce qu’on est invaincus qu’on ne peut plus perdre. On doit être prêts à toutes les situations. L’état d’esprit dans les têtes a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de maturité, de leadership dans les moments difficiles. On est plus solidaires, on communique mieux", analyse Philippe Clement, un entraîneur qui voit son travail entamé à son arrivée en janvier 2022 porter ses fruits et son discours être accepté par tous.

La concurrence est saine, l’ensemble du vestiaire impliqué et cet état d’esprit rejaillit sur le terrain où l’ASM ne lâche plus rien, à l’image de sa victoire tout en contrôle à Brest dimanche (1-2). Même la fatigue et les blessures (Maripan, Vanderson) n’enrayent pour le moment pas la belle dynamique, qui devra être prolongée dimanche dans le derby de la Côte d’Azur contre Nice, et la promesse d’une grande fin de saison.

Ne pas se qualifier ce jeudi soir, malgré l’avantage glané à l’aller, changerait évidemment la donne mais Monaco sait comment s’éviter contre le dixième de Bundesliga, défait ce week-end à Mayence et orphelin sans doute de l’international français Moussa Diaby (une décision sera prise ce matin), une désillusion comparable à celle vécue cet été sur la pelouse du PSV Eindhoven.

"Ce but, ça ne change rien. On doit jouer pour gagner ce match. Quand tu calcules trop, ce n’est pas bon. Ça ne nous réussit pas. C’est très dangereux de tout changer. On peut changer de système, ça, on sait faire mais il est important que notre philosophie reste la même ", avertit Clement, qui récupère pour la rencontre des forces vives avec les retours dans le groupe d’Aguilar, Volland et Gelson.

La décla'

Photo MaxPPP et AFP.

"On a bien sûr reparlé de la nécessité de garder le contrôle de nos émotions après la première manche. Les impressions sont encore très fraîches. Nous avons appris beaucoup sur notre adversaire mais aussi sur nous-mêmes. On verra si on parvient à faire mieux demain [ce jeudi]", Xabi Alonso, coach du Bayer Leverkusen

Les stats

14. Monaco s’est toujours qualifié au tour suivant en Coupe d’Europe (14 fois sur 14) quand il a gagné le match aller à l’extérieur. L’exemple le plus récent date de l’été 2021 contre le Sparta Prague, au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions (0-2 à l’extérieur, 3-1 à domicile).



3. Lors des trois saisons précédentes où Monaco et Leverkusen se sont rencontrés (à chaque fois en phase de groupes), l’ASM a toujours vu son aventure européenne s’achever ensuite face à la Juventus (1997, 2014, 2016).