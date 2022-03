Ligue Europa: Maripan figure dans le groupe de l’AS Monaco pour la réception de Braga

Philippe Clement a convoqué Guillermo Maripan pour défier Braga, ce jeudi au Louis-II en huitième de finale retour de la Ligue Europa (18h45). Le Chilien n’a plus joué depuis trois rencontres et la demi-finale de la Coupe de France à Nantes, où il avait subi une entorse du genou. La présence du défenseur central n’est pas une surprise puisque son entraîneur l’annonçait « à 95 % » ce mercredi matin en conférence de presse. Il pourrait d’ailleurs être titularisé demain soir. Face au quatrième du championnat portugais, l’ASM tentera de signer un exploit. Elle avait été dominée à l’aller en terre lusitanienne (2-0). Cesc Fabregas (cheville) et Krépin Diatta (genou) poursuivent leur phase de réathlétisation. Ils sont les seuls absents dans les rangs monégasques.