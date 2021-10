Ligue Europa: l'AS Monaco mène à Eindhoven à la pause (1-0)

Parfaitement lancé par Caio Henrique, l'ancien buteur de l'AZ Alkmaar a intelligemment laissé passer le ballon dans sa course pour ensuite le glisser entre les jambes du portier du PSV, en une touche (20').



Sur un service en profondeur de Fofana, le Néerlandais de 20 ans a eu l'opportunité de s'offrir un doublé sur un nouveau duel avec Drommel mais il a trop tergiversé pour réussir son dernier geste (40').



Soudés et solidaires, les hommes de Niko Kovac réalisent un gros travail dans le pressing et les duels pour provisoirement occuper la tête de leur groupe de Ligue Europa à la pause de cette troisième journée.