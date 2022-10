Ligue Europa: l'AS Monaco concède une lourde défaite face à Trabzonspor (4-0)

Une soirée cauchemardesque. Dominateurs durant 40 minutes mais coupables de ne pas avoir su bonifier leur long temps fort, les hommes de Philippe Clement se sont punis tout seuls avec un but gag juste avant la mi-temps. Nübel a raté sa relance qui a rebondi sur Sarr et a terminé dans son propre but (44').

La pause n'a pas permis à l'ASM de relever la tête, au contraire. Les Rouge et Blanc, méconnaissables, ont ensuite bafouillé leur football, accumulant les approximations et les erreurs individuelles.

Les joueurs de Trabzonspor, revanchards après la défaite de l'aller (3-1) au Louis-II, en ont profité pour prendre confiance et inscrire trois nouveaux buts (48', 57', 69'). Ils dépassent ainsi Monaco au classement grâce au goal-average particulier.

Avec la victoire dans le même temps de Ferencvaros contre l'Etoile Rouge de Belgrade (2-1), l'ASM bascule à la troisième place (celle-ci reverse en barrages de la Ligue Europa Conférence) de ce groupe très serré. Il lui restera deux matchs pour inverser la tendance, dont un déjà décisif pour la première place le 27 octobre chez le champion de Hongrie.