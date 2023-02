Ligue 1: tout ce qu'il faut savoir avant Clermont-Monaco

Qu’on se le dise, Clermont n’attend pas Monaco en victime expiatoire, lui qui s’est fait une spécialité depuis le début d’année de faire tomber les gros. Rennes et Lyon n’ont pas su éviter le piège (victoires 2-1 et 0-1) tandis que Lille n’a jamais trouvé la clé pour le faire plier (0-0). Ajoutez à cela un succès à Angers (1-2) et un nul face à Nantes (0-0) et vous comprendrez pourquoi l’AS Monaco, invaincue comme les Auvergnats en 2023 en championnat, se méfie particulièrement du dernier de ses trois matchs en une semaine.

"Clermont? Des stats impressionnantes"

"On ne va pas jouer une petite équipe, c’est clair, avertit Philippe Clement à propos d’une formation qui l’avait tenu en échec à l’aller (1-1, expulsion de Camara). Clermont a des stats assez impressionnantes depuis la reprise. C’est un bon défi qui se dresse face à nous. C’est une formation compliquée à jouer, qui évolue avec une défense à cinq, avec de bons joueurs devant, et qui ne concède pas beaucoup d’occasions. Il faudra casser le mur et ne pas se faire prendre en transitions. On devra faire un grand match là-bas, que ce soit dans l’intensité, la structure de l’équipe, mais aussi dans l’utilisation du ballon."



En gros, tout ce que les Monégasques ont très bien su faire lors de premières mi-temps très tranchantes contre l’OM (1-1) ou mercredi face à Auxerre (3-2), avant d’éteindre inexplicablement la lumière.

"On a baissé de concentration. On s’est rendu les choses difficiles, on n’a pas fait ce qu’il fallait, rembobine le latéral gauche Caio Henrique. Ça a été une bonne piqûre de rappel. Il faut savoir tuer le match quand l’occasion se présente."



Dans la course à un podium sur lequel il grappille petit à petit son retard, le jeune groupe monégasque n’a pas de temps à perdre ni de points à égarer à l’entame d’un mois de février qui le verra ensuite affronter le PSG la semaine prochaine, Brest puis des Niçois requinqués en plus de la double-confrontation contre le Bayer Leverkusen en barrages de la Ligue Europa.



Un programme chargé mais ses joueurs sont prêts, estime l’entraîneur de l’AS Monaco, et ce "même s’ils n’ont pas tous beaucoup de minutes de jeu". "Le meilleur exemple, c’est la prestation d’Eliot Matazo à Marseille, qui a fait un grand match au Vélodrome, dans un contexte difficile. Il a eu besoin d’un peu de temps pour récupérer après, mais de plus en plus de joueurs sont disponibles physiquement dans différentes positions. C’est une bonne chose qu’il y ait cette concurrence."

Sans Ben Seghir

Ce n’est pas le cas à tous les postes et elle ne réussit pas franchement à tout le monde (Sarr, Minamino, Boadu) mais elle est particulièrement féroce en attaque où Kevin Volland va pouvoir suppléer Eliesse Ben Seghir, forfait en raison d’un coup au pied droit reçu à l’entraînement. Une mauvaise nouvelle tant le nouveau joyau de la Principauté s’est rendu indispensable depuis son doublé à Auxerre fin décembre. Hier, la gravité de sa blessure n’était pas connue.



Volland, qui présente le point commun avec Ben Seghir de beaucoup travailler défensivement pour faire le surnombre au milieu de terrain, pourrait connaître sa première titularisation depuis le 13 novembre et la défaite contre l’OM, après avoir rejoué une petite minute mercredi contre l’AJA. Une belle occasion de bousculer la nouvelle hiérarchie qui s’est installée ces dernières semaines en son absence.

Compos probables

La phrase

"Devenir papa a forcément été un grand moment pour moi. Ma fille et mon épouse sont encore au Brésil, mais elles ne devraient pas tarder à me rejoindre. Je suis comblé, ma vie a changé pour toujours car j’aurai beaucoup plus de responsabilités à présent. Cela aura très certainement un impact puisque quand on est heureux dans sa vie personnelle, cela se voit sur le terrain." Caio Henrique