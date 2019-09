L'heure de se (re)lever... Tout ce qu'il faut savoir avant AS Monaco-OM

La décla'

André Villas-Boas, coach de l’OM: “J’ai souvent joué contre l’équipe de Jardim au Portugal. On faisait même des amicaux pendant la semaine avec les joueurs qui n’avaient pas joué en week-end. C’est un entraîneur pour qui j’ai un grand respect. Il a gagné en France. Il a été le premier à m’appeler quand je suis arrivé à l’OM. Il a fait un bon et difficile travail. La plus grande surprise, le plus choquant a été quand il est revenu à Monaco”





Marseille, La vie sans Thauvin

Meilleur buteur de l’OM l’an dernier (16 buts), le champion du monde Florian Thauvin ne rejouera plus avant 2020.

Opéré de la cheville cette semaine (arthroscopie), le gaucher va cruellement manquer à l’OM qui n’a pas réussi à le remplacer durant ce mercato.

Du coup, André Villas-Boas, le coach olympien, doit composer sans son atout offensif numéro 1.

Cette semaine, des rumeurs ont fait état d’un retour de Ben Arfa au Vélodrome. Une idée réfutée par le coach portugais en conférence de presse.

"Remplacer Thauvin par Hatem Ben Arfa? J’ai bien vu cette news, mais nous n’irons pas sur lui ni sur aucun autre joueur. Ce n’est pas une critique sur la qualité du joueur, c’est juste une décision qu’on a prise. Pour Flo’, l’opération s’est bien passée, ce n’est pas la chirurgie la plus difficile du monde. C’est une mauvaise nouvelle pour nous, pour les objectifs. Ce n’est pas la meilleure situation. On a cette mauvaise nouvelle. On doit travailler sur des options. Heureusement, on a des joueurs comme Bouna (Sarr) dans de bonnes passes. On doit chercher en interne."

Sarr aura donc la lourde responsabilité de faire oublier un garçon qui vient d’inscrire 55 buts ne Ligue 1 depuis son retour de Newcastle en janvier 2015.