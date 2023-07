L'ex-légende de l’AS Monaco et joueur de l'équipe de France, Christian Dalger est décédé ce samedi soir

Les amoureux du Sporting Toulon et de l’AS Monaco ont perdu un géant. L’ancien attaquant Christian Dalger, passé par les deux clubs et qui a fini sa formation avec les Azur et Or dans les années 1960, est décédé ce samedi soir vers 23h30 à l’âge de 73 ans, a-t-on appris ce dimanche matin. Selon nos informations, l’ex-international tricolore, qui vivait à Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône, avait été admis au sein du service des soins intensifs du centre hospitalier de Martigues au mois de mai à cause d’une infection pulmonaire liée à un cancer du poumon.

Luigi Alfano: "Une main à la place du pied"

Avec des Monégasques alors promus, Christian Dalger avait notamment remporté le championnat de France 1978 (aux côtés des Delio Onnis, Jean Petit, Rolland Courbis et consorts) et la Coupe de France 1980 avant de revenir sur la rade en devenant un des grands artisans de la remontée du SCT en première division en 1983 (avec les Luigi Alfano, Jean-Louis Bérenguier, encore Rolland Courbis, etc.). Il avait ensuite entraîné le club varois dans les années 1980 puis 1990.

"Il n’a pas aidé le Sporting à remonter, il a été l’élément essentiel de notre retour en première division, explique Luigi Alfano, ému. Sans lui, ce ne serait jamais arrivé. J’ai joué avec beaucoup de joueurs, mais c’était clairement le meilleur avec lequel j’ai évolué. Il avait une superbe vision de jeu et une main à la place du pied droit. Ses coups francs étaient extrêmement précis. Sur un terrain, il avait beaucoup de caractère, mais c’était vraiment quelqu’un de bien. Un homme attachant. Il revenait souvent à Toulon, notamment à chaque événement des anciens. Je l’avais d’ailleurs appelé pour donner le coup d’envoi du match des anciens du Sporting face à ceux de l’AS Saint-Étienne [le 11 juin dernier, Ndlr]. Il devait le faire avec Christian Lopez [légende des Verts]."

Titulaire avec les Bleus au début du Mondial 1978

Sélectionné à six reprises avec l’équipe de France, Christian Dalger a marqué deux buts (1) sous le maillot bleu. Même si plusieurs de ses anciens coéquipiers estiment qu’il aurait pu avoir bien plus de capes, il a tout de même participé à la Coupe du monde 1978 en Argentine sous les ordres de Michel Hidalgo. Il était d’ailleurs titulaire (aux côtés de Michel Platini, Maxime Bossis, Marius Trésor, Henri Michel, Bernard Lacombe, Didier Six...) lors du premier match perdu face à l’Italie (2-1).

Sacré buteur et passeur hors pair, seuls trois attaquants ont marqué plus de fois que lui (89 buts) sous les couleurs de l’AS Monaco: Delio Onnis (223), Lucien Cossou (115) et Wissam Ben Yedder (92). Au cours de sa carrière pro (D1 et D2), le Nîmois de naissance et Varois de cœur qui appréciait le côté droit de l’attaque, a scoré à 140 reprises en 470 matches.

Une légende toulonnaise et monégasque. Lors de la dernière interview qu’il nous avait accordée en juillet 2022, il affirmait "qu’être buteur, c’est être méchant" et expliquait sans hésiter que Platini était le meilleur joueur qu’il avait côtoyé. "Mes neuf ans avec Monaco n’effaceront pas ce que j’ai vécu au Sporting", disait-il également. Tout en indiquant que sur le Rocher "il y avait deux monstres : Delio Onnis et Jeannot Petit".

Le groupe Nice-Matin salue donc un autre monstre du football et présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Digest

Christian Dalger :

Né le 18 décembre 1949 à Nîmes (Gard). Ancien attaquant (droitier). Mort le 1er juillet 2023 à Martigues (Bouches-du-Rhône).

Équipe de France :

6 sélections (2 buts).

Palmarès :

Champion de France 1978, vainqueur de la Coupe de France 1980 avec Monaco. Remontée en première division avec Toulon en 1983.

Clubs successifs (joueur) :

Toulon (1966-1971), Monaco (1971-1980), Toulon (1980-1983).

Entraîneur :

Toulon (1983-1986), Grenoble (1986-1988), Vitrolles (1990-1997), Manosque (1997), Toulon (1998), Martigues (1999-2000), Mali (2002-2003), Marignane (2006-2009), Kouba (AG, 2009), Le Pontet (2010-2011), Marignane (2012-2014).

Buts en pro (D1, D2) :

140 en 470 matches.