Les Ultras de l'AS Monaco dénoncent "l'attitude inacceptable" des joueurs dans un communiqué assassin

A 48h du match contre Toulouse, qui peut encore offrir une qualification européenne à l'AS Monaco en cas de bon résultat conjugué au faux-pas d'au moins un de ses concurrents directs, les Ultras Monaco 1994 ont publié un communiqué très incisif à l'égard du club et surtout de joueurs dont ils ne supportent plus "l'attitude inacceptable et un manque de professionnalisme abusif".