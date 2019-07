Les U19 de Beausoleil champions de foot de la Côte d’Azur

L’équipe U19 du Football Club de Beausoleil, champion de la Côte d’Azur pour la saison 2018-2019 sans enregistrer aucune défaite, a reçu le Trophée et titre de champion de la catégorie des mains d’Édouard Delamotte, président du District de la Côte d’Azur, à la salle Rizal du Centre.

La cérémonie s’est déroulée en présence du maire Gérard Spinelli, du premier adjoint délégué aux Sports, Gérard Destefanis, de Jean-François Piccini, qui ont également félicité les jeunes footballeurs, et Christine Tastavin, trésorière du district de la Côte d’Azur. Certains parents et membres de la famille des joueurs ont partagé avec ces derniers un grand moment de bonheur et de fierté.

"Si vous êtes arrivés là, c’est lié à deux facteurs essentiels : la sportivité, vous avez bien joué tous les matchs, vous êtes parvenus à un haut niveau de compétition, et il y a un élément important, le Plan Anti Violence..." a exprimé Édouard Lamotte, faisant référence aux fautes de jeux et de comportements que les joueurs ont bien évité de faire, qui auraient pu entraîner des pertes de points ou sanctions plus ou moins graves. Et de rappeler la devise "Que le meilleur gagne !", tout en encourageant les jeunes joueurs à intégrer le nouveau cursus, de niveau supérieur, et à faire des efforts pour faire progresser le club, et surtout eux-mêmes, et de prendre du plaisir en jouant au foot.

Le maire les a félicités à son tour, pour avoir donné une belle image du foot, du sport et de la ville de Beausoleil, et d’être un bel exemple pour celle-ci.

Autres performances et nouvelles du Club

Par ailleurs, il est à noter l’accession en catégorie supérieure des U15. Côté adultes, l’équipe masculine a été finaliste en Futsal, et l’équipe féminine demi-finaliste de la Coupe de la Côte d’Azur.

La saison 2018-2019 a été clôturée par une grande fête de fin d’année à l’amphithéâtre du Devens, marquant également les 85 ans du Football Club de Beausoleil, et réunissant 250 personnes. Rendez-vous pour la nouvelle saison dès la première semaine de septembre, sur une pelouse neuve de dernière génération !