Les supporters le veulent comme entraîneur de l'AS Monaco, Marcelo Gallardo rêve (lui) de Premier League

Selon nos informations, en contact avec plusieurs clubs européens, Marcelo Gallardo n’a pas encore trouvé d’accord avec l’un d’entre eux.

L’entraîneur argentin privilégie un projet en Angleterre mais n’est pas contre un retour en France pour autant.

Libre depuis la fin de son contrat avec River Plate en décembre, le technicien de 47 ans attend un projet ambitieux dans lequel il ne compte pas signer un contrat inférieur à deux ans. Il ne perdra pas de temps lorsqu’il sera séduit par une équipe. Les supporters monégasques poussent pour revoir en Principauté leur ancien meneur de jeu (1999-2003). Un homme qu'ils tiennent en haute estime.

Pour rappel, les dirigeants de l'ASM seraient plutôt intéressés par les profils de Jesse Marsch et Matthias Jaissle. Les entraîneurs américain et allemand, respectivement libre et en poste à Salzbourg, ont l'avantage de faire partie de la galaxie Red Bull. Une sphère bien connue de Paul Mitchell, le directeur sportif monégasque.