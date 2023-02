Les supporters du Gym pestent contre le prix des places avant le derby contre Monaco dimanche… La réponse de l'ASM

Ce n’est pas nouveau. Depuis plusieurs années, et de manière plus ou moins prononcée, les supporters du Gym pestent contre la grille tarifaire pratiquée par l’ASM au Louis-II pour le derby de la Côte d’Azur. Ils trouvent les prix des places trop élevés.

Ce dimanche, la 25e journée de Ligue 1 propose un nouveau duel entre Monaco et le Gym (17h05), et les montants des billets pour ce match ne passent pas: ils oscillent entre 40 euros (pour les moins de 16 ans) et 130 euros (en Honneur B).

Les tickets les plus abordables pour les adultes s’affichent à 55 euros en Seconde B, E et F. "Ça grince vraiment chez les supporters du Gym, déplore Julien, l’un d’entre eux. Monaco veut visiblement éviter de gérer trop de Niçois dans son stade. C’est dommage, ça aurait pu être une belle fête."

L’ASM déplore la polémique

Monaco regrette le procès qui lui est intenté. Il rappelle l’effort consenti chaque année en faveur de son voisin. Il alloue 2.000 places en parcage visiteurs (à 10 euros), ce qui représente deux fois et demie le quota dû selon les règlements de la Ligue de football professionnel (LFP).

Ces billets se sont arrachés en deux heures et sont revenus aux abonnés de la Populaire Sud et du Club des supporters (CDS), les deux principaux groupes de fans niçois. La LFP, elle, demande que 5% minimum des places soient attribués au club visiteur. Au Louis-II, en théorie, Monaco aurait pu n’accorder que 825 billets au Gym sur les 16.500 sièges de son enceinte.

Le club de la Principauté indique également que sa grille tarifaire est fidèle à celle de ses habituels matchs de gala face à Rennes, Lens, Marseille ou Paris.

Des billets à 25 euros pour un match joué un mercredi soir

Enfin, il ne considère pas que la réception de Leverkusen, ce jeudi 23 février en barrage retour de la Ligue Europa, comme un match premium. La faute à son organisation en semaine et à son coup d’envoi à 18h45. Certains amoureux du Gym s’étaient émus que les prix des places pour cette rencontre européenne soient inférieurs à ceux du derby. Face au club allemand, l’ASM propose des tarifs compris entre la gratuité (pour les moins de 16 ans) et 80 euros (en Honneur B). Pour les adultes, la place en Seconde B, E et F était à 20 euros.

S’il est toujours délicat de retrouver la trace de grilles tarifaires de matchs joués, nous avons tenté notre chance avec le dernier Monaco-Nice joué le 20 avril 2022. Selon le Forum de l’OGC Nice, la saison passée, l’ASM avait proposé des billets à 25 euros pour les moins de 16 ans et à 35 euros en Seconde F. Des chiffres que le club princier n’a pas souhaité commenter. Le match s’était joué un mercredi à 19h, ce qui pourrait justifier ces prix inférieurs, si l’on se fie à la logique monégasque. Avant ce dimanche, il fallait remonter à 2017 pour voir un Monaco-Nice fixé lors d’un week-end.