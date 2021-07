Les supporters de l'AS Monaco font une demande insolite en vue du centenaire du club

Dans leur communiqué officiel, publié ce mercredi soir sur les réseaux sociaux, les supporters monégasques n'y vont pas par quatre chemins.

" L'ensemble des groupes de supporters de l’AS Monaco lance une mobilisation générale qui a pour objectif de retirer les sièges jaunes du stade Louis-II et de les remplacer par des sièges Rouges et Blancs pour les 100 ans du club. [Une] couleur jaune à laquelle personne ne s’identifie et dont personne ne sait ce qu’elle représente vraiment...

Le Rouge correspond à l’humain, la chair et le sang et le Blanc à la pureté. Ils représentent la famille Grimaldi, la Principauté, l’ASM FC, toutes les autres branches sportives de l’Etat monégasque et bien plus encore. "

Pour relayer leur message, les fans invitent les internautes à se mobiliser et diffuser en masse le hashtag #SiegesR&Bpourles100ans.

Les autorités locales entendront-elles leur message ? Affaire à suivre.