Les réussites de Philippe Clement avant son arrivée à l'AS Monaco

Le Flamand hisse Beveren à la 7 e place et aux portes des play-offs. Il révèle le meneur de jeu japonais Ryota Morioka et relance l’attaquant Isaac Thelin en échec à Anderlercht. L’impact psychologique qu’il a eu sur ses joueurs est fort.

Un nul arraché à la 90’+2 après avoir mené 2-0. "Convaincre les dirigeants qu’une petite équipe comme Waasland peut jouer de manière dominante n’a pas été difficile : les dirigeants veulent toujours voir des buts. Ils attirent le public et c’est bon pour les caisses. C’était différent avec les joueurs, expliquait Clement à la RTBF en novembre 2017. On a tenté des choses en préparation et ça a marché, les résultats ont suivi et le train est parti."

Pas assez expérimenté aux yeux de Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert, président et manager du Club Bruges, alors qu’il se sentait capable de prendre la relève de Michel Preud’homme dans la Venise du Nord, Philippe Clement répond aux sollicitations de Beveren à l’été 2017.

Philippe Clement a posé les bases de sa méthode, dimanche dernier à Nantes (0-0). Retour sur ses premières expériences à Beveren, Genk et Bruges, et la manière dont le technicien belge y a rapidement construit ses projets.

2017: Genk, l’affinage

Après cinq mois en Flandre-Orientale, Clement file à Genk et dans le Limbourg. Il y affine ses consignes et le jeu qu’il prône, dans un club supérieur à Beveren, et grâce aux matchs européens.

Il ouvre son mandat par un revers à domicile contre Courtrai (2-3) et un match bouclé à dix contre onze. Pas l’idéal. Mais après dix-huit mois, ce faux-départ est largement gommé. Il offre un quatrième titre de champion au KRC en 2019. Là encore, il séduit rapidement. "On travaillait beaucoup les automatismes. Même d’un point de vue individuel, ce qui est souvent sous-estimé", se souvenait le milieu international belge Thomas Buffel, dans le magazine Sport en août 2019.

Le style du Flamand s’affirme : utilisation des côtés, multiplication des centres et efficacité redoutable sur phases arrêtées (notamment sur corners). L’équipe presse fort et essaie de tuer les matchs en vingt-cinq minutes.

Et dans son management, Clement reste fidèle à ses mentors: Aimé Anthuenis qu’il plébiscite "pour son sens des relations humaines" et qui fut son coach à Genk (1995-98) et son sélectionneur (2002-05); Trond Sollied, son entraîneur à Bruges (2000-05) dont il conserve "la clarté" des consignes et le sens tactique ; et enfin Michel Preud’homme dont il fut l’adjoint dans la Venise du Nord (2013-17) et chez qui il a puisé "la minutie et la passion".