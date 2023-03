Les raisons du "divorce" entre l'AS Monaco Football Féminin et son riche actionnaire américain

Laurent Banide n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco Football Féminin. La décision a été officialisée le 16 mars dernier, en même temps que le départ de son adjoint Christophe Almeras.

Nommé en juillet dernier, l’ancien coach de l’équipe professionnelle masculine de l’ASM (lors des saisons 2006-2007 et 2011) a été remplacé par Tony Ribeiro, au moins jusqu’à la fin de la saison. Ce dernier, qui connaît très bien le club puisqu’il y a déjà entraîné dans les catégories de jeunes, devrait voir sa mission être prolongée au-delà.

"Nous regrettons qu’un accord n’ait pu être trouvé"

Il ne bénéficiera pas des mêmes moyens financiers et logistiques que son prédécesseur, puisque la suite de l’aventure de l’ASM FF s’écrit désormais sans le groupe américain PEAK6, actionnaire majoritaire de la société sportive depuis juin 2021.

Depuis deux ans et l’arrivée de ce nouvel investisseur, le club monégasque ne cachait pas son ambition de devenir rapidement l’une des places fortes du football féminin en France. Après l’échec en barrages d’accession pour la D2 l’été dernier (élimination contre Toulouse), les Monégasques espéraient cette fois obtenir leur billet pour la future D3, une division qui fera son retour lors du prochain exercice dans le cadre de la réforme des championnats.

Mais à quelques journées de la fin, elles ont déjà perdu quasiment tout espoir. Deuxièmes derrière le leader cannois, qui leur a infligé leur seule défaite en championnat, les Rouges et Blanches n’ont plus leur destin en main dans l’optique de finir à la première place.

Est-ce la perspective de revivre une saison en Régionale 1 qui a fait fuir le groupe PEAK6? Non selon les principaux intéressés, représentés par l’ancien président de l’AS Monaco Jérôme de Bontin.

"Les Américains se sont retirés suite au refus de l’Association de signer une convention en bonne et due forme. Sans une convention dûment signée la gouvernance de l’équipe première ne pouvait plus répondre au cadre légal ni aux aspirations de PEAK6, nous a-t-il expliqué. Nous regrettons qu’un accord n’ait pu être trouvé malgré le financement total des deux dernières saisons."

Et d’ajouter "ne pas comprendre les motivations des dirigeants de l’Association" ainsi que regretter "l’impact de ces décisions sur les joueuses et les entraîneurs. C’est dommage pour le sport féminin, plus précisément pour le football féminin à Monaco et toute la région."

"On n’a pas choisi ce qui est en train de se passer"

Interrogé sur les désaccords ayant conduit au divorce, le président de l’Association André-Pierre Couffet n’a pour sa part pas souhaité prendre le risque de s’exprimer et selon lui de s’exposer à des poursuites judiciaires. "On n’a pas choisi ce qui est en train de se passer", a-t-il seulement déclaré.

Laurent Banide non plus, lui qui appréciait sa première expérience dans le foot féminin. Sous contrat avec le groupe, il ne pouvait pas rester.

"Partir est un regret bien sûr. Il y avait des ambitions. J’ai passé six mois avec les joueuses. Il y a eu des bons moments, j’ai appris beaucoup de choses". Le départ du groupe américain PEAK6, dirigé par le couple de milliardaires Matt Hulsizer et Jenny Just devrait être officialisé prochainement.

C’est la fin d’un cycle pour l’ASM FF, qui va devoir repartir sur une nouvelle page, avec des moyens forcément revus à la baisse (le budget de l’équipe première avait été multiplié par cinq). Grâce à l’appui financier de PEAK6, le club était en capacité d’offrir des défraiements à toutes les joueuses et s’était doté d’un staff technique et médical très étoffé à ce niveau. L’ASM FF va devoir s’adapter. Mais elle n’est pas abattue. "L’objectif est de finir cette saison. Ensuite, on se penchera sur un budget nous permettant de rivaliser avec les équipes R1 pour la montée en D3", promet le président André-Pierre Couffet.