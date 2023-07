Les présents, le programme... Le récap' de la rentrée des joueurs de l'AS Monaco

Un mois tout pile après la fin du dernier championnat achevé sans Europe et à une décevante sixième place, les Asémistes dans leur nouvelle tenue d’entraînement jaune et bleue ont été pris en charge par la cellule de performance et se sont soumis aux traditionnels tests médicaux, après avoir fait la connaissance de leur nouveau directeur sportif Thiago Scuro.

Le programme sera le même aujourd’hui mardi pour Ben Yedder, Embolo, Golovin et consorts avant un retour sur les terrains d’entraînement prévu mercredi. La première séance avec ballon pourrait être animée par Adi Hütter, la nomination de l'Autrichien sur le banc monégasque n’étant désormais plus qu’une question d’heures.

La première semaine de préparation s’achèvera dimanche par un premier match amical à huis clos contre le club belge de l’Union Saint-Gilloise. L’ASM affrontera ensuite le Cercle Bruges (le 15 juillet) avant de s’envoler le lundi suivant pour une semaine de stage en Angleterre (à Birmingham), ponctuée d’une rencontre contre Leeds, tout juste relégué en Championship.

Le programme devrait encore s’affiner ces prochains jours avec deux voire trois amicaux supplémentaires, en plus de celui prestigieux contre Arsenal le 2 août dans le cadre de l’Emirates Cup. Une rencontre contre un autre cador européen est selon nos informations actuellement en cours de discussion.





Ils étaient présents

Groupe professionnel: Aguilar, Akliouche, Gelson, Ben Yedder, Boadu, Caio Henrique, Embolo, Golovin, Jean Lucas, Lienard, Matsima, Minamino, Volland.

Groupe Elite: Babaï, Benama, Bery, Bouabré, Cartillier, Coulibaly, Diop, Efekele, Magassa, Okou, Valme, Zadi

Retours de prêt: Musaba, Lemarechal, Majecki, Marcelin

Les internationaux reviendront au compte-goutte au cours de la semaine prochaine. Tous seront du voyage en Angleterre.