Les notes, le chiffre, la décla... ce qu'il faut retenir de la victoire de Monaco à Metz

LES NOTES

LECOMTE: dynamique pour dévier le coup franc de Boulaya (27’) et détourner la tête de Pajot (80’). Il a été impérial jusqu’au dernier coup franc de Yade dans les arrêts de jeu.

AGUILAR: exclu l’an dernier à Metz, il a été averti sur Nguette (19’) mais a su gérer la suite de la rencontre. Il a eu du boulot, a plié parfois dans le un contre un, mais jamais rompu.

DISASI: une bonne lecture des trajectoires lui a permis de former une charnière centrale cohérente avec Badiashile.

BADIASHILE: encore lui ! Le gaucher a inscrit un deuxième but en 2 matchs, avec force et conviction. Un dépassement de fonction précieux pour un défenseur central globalement solide.

SIDIBÉ: aligné à gauche pour son retour dans le onze asémiste, il n’a pas tout bien fait, notamment dans le jeu vers l’avant. Sérieux, il n’a pas non plus subi de dégâts dans son couloir.

TCHOUAMENI: une bonne frappe captée par Oukidja (41’) mais beaucoup trop de duels perdus et de fautes commises. Remplacé par Maripan (76’), dans un positionnement au milieu inédit pour le Chilien.

FOFANA: il a mis de l’impact à la récupération, peut-être trop. Le contact sur Sangban ne méritait pas le second jaune mais c’est un fait de jeu qui a laissé les Monégasques à dix (47’).

GOLOVIN: touché à la cuisse gauche, il a rapidement cédé sa place à Sofiane Diop (15’, note : 5), décisif sur l’ouverture du score et appliqué dans le travail défensif.

GELSON: il obtient la faute qui amène l’ouverture du score et s’est montré le plus percutant des trois de devant jusqu’à sa sortie pour Geubbels (76’), qui a amené de la taille.

BEN YEDDER: il a manqué de justesse dans ses prises de balle et de précision sur sa seule frappe (45’). Meilleur dans la conservation après le repos, il a cédé sa place à Jovetic (76’).

ONYEKURU: des jambes pour presser le porteur mais peu d’influence offensive avant de sortir pour densifier le milieu avec Aholou (59’), qui a plutôt fait le job.

Le chiffre

105,8. Même réduits à dix à la 47e, les Monégasques, pas avares de leurs efforts, ont réussi à couvrir plus de terrain que les Messins au final: 105,8 km, contre 105,7km pour les Grenats.

LA DECLA

Djibril Sidibé: "On a fait preuve de caractère à 10 contre 11. Avec cette période de coronavirus, ce n’est évident pour aucune équipe. C’était difficile, on a fait pas mal de fautes mais on a le sourire avec les trois points. Mon avenir? L’essentiel c’est de prendre du plaisir, j’apporte ce que je peux aujourd’hui à l’AS Monaco, j’apprécie énormément le coach. Le futur ne m’appartient pas mais je suis attentif à tout ce qu’il se passe. J’ai envie de montrer mes qualités."