Les notes des joueurs monégasques après Montpellier-Monaco (2-2)

Subasic (5) : la main gauche ferme sur une frappe de Laborde (8’), autoritaire dans sa surface et rassurant, il se fait allumer à bout touchant par Laborde sur l’égalisation montpelliéraine et n’est par verni sur le penalty de Delort qu’il stoppe dans un premier temps mais son dos pousse le ballon derrière la ligne…

Sidibé (5) : le champion du monde est encore en rodage, on le sent récitent - ou incapable - de mettre du volume dans ses courses et dans les duels mais il a plutôt bien géré sa zone dans la partie défensive.

Glik (4): on s’était dit que le Glik des beaux jours, dur sur l’homme et intraitable dans les duels, était de retour. Et puis le...