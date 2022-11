Les notes des joueurs de l'AS Monaco après leur victoire à Toulouse (0-2)

Nübel (6): vigilant, il sort assez vite pour devancer Aboukhlal, lancé en profondeur en fin de première mi-temps. Quelques signes de fébrilité mais une superbe parade main opposée dans le temps additionnel.



Vanderson (6): il était plutôt bien rentré dans son match avant de faiblir. Bien trop naïf sur certaines situations défensives. Remplacé par aguilar (82’), de retour sur les terrains après presque deux mois d’absence.



Disasi (7): solide dans les duels, très bon dans l’anticipation, il n’a laissé que des miettes aux attaquants toulousains, compensant même les trous laissés par Vanderson. Une tête juste -au-dessus.



Maripan (6): il cerne bien Aboukhlal pour l’empêcher de reprendre un centre dangereux en début de match. Une belle présence pour sortir les ballons chauds même s’il est devancé dans les airs par Nicolaisen, qui heureusement n’a pas cadré.



Henrique (6): moins en réussite que d’habitude sur les coups de pied arrêtés, il est l’auteur d’une superbe ouverture pour Minamino sur le but du break monégasque. Encore un match où il a joué très juste. Aucune fausse note dans son travail défensif.

Minamino (6): titularisé une nouvelle fois malgré son match décevant contre Angers, il a fait quelques mauvais choix mais il a gagné en justesse au fil du match, comme sur ce centre déposé sur la tête victorieuse d’Embolo. Une tête à bout portant sortie par Dupé (11’). Un retour extrêmement important dans les pieds de Ratao (49’). Remplacé par Diatta (76’).

Camara (6): l’intelligence de son placement et la qualité de ses contrôles orientés lui ont permis de provoquer de nombreuses fautes. Il a été là pour couper le centre de Dallinga alors que Chaïbi rodait au point de penalty et dévier la frappe d’Aboukhlal.



Fofana (7): l’entrejeu toulousain n’est pas le plus mauvais de L1 mais on n’a vu que lui. Une activité tout simplement monstrueuse.



Golovin (8): sur tous les fronts, il a aimanté les ballons et allumé la plupart des mèches. Dupé l’a mis en échec à plusieurs reprises mais l’étincelle ne pouvait venir que de lui et le Russe a donc envoyé un deuxième enroulé dans la lucarne en une semaine après celui d’Angers. Il a cédé sa place à Jakobs (89’).



Embolo (6): son entente technique avec Volland n’a pas sauté aux yeux, mais le Suisse n’a eu besoin que d’une seule munition pour inscrire son septième but en L1. Remplacé par Ben Yedder (76’), superbement ovationné pour son retour au Stadium.



Volland (5): auteur d’un triplé jeudi, il n’a pas eu la même réussite ni le même poids ce dimanche, même s’il est beaucoup battu, comme d’habitude. Mieux en seconde mi-temps avec des décalages très justes pour Golovin. Remplacé par Akliouche (89’).