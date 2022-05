Les notes des joueurs de l'AS Monaco après leur match nul face à Lens samedi soir

NÜBEL 7: il oppose son pied droit à Kalimuendo (8’), veille encore sur la superbe percée de Fofana (21’) et réussit deux horizontales magnifiques sur les tirs de Sotoca (61’) et Fofana (71’). Il a été énormément sollicité (9’, 12’, 19’, 54’). S’il peut faire mieux sur le premier but lensois, où il repousse le ballon dans l’axe (30’), il a longtemps retardé l’échéance.

AGUILAR 5: il n’a jamais su gérer les courses entre lui et Disasi en première période. Il est tout proche de contrer Frankowski sur le but du Polonais mais n’a pas eu de réussite (30’). Ce ne fut pas sa meilleure copie, mais il s’est accroché.

DISASI 6: il a livré une prestation très solide. Souvent bien placé, il a su quand défendre debout et quand se livrer. Précieux à trois reprises devant Fofana (14’, 16’, 21’), dont un gros tacle qui a écœuré l’Ivoirien. Un vrai roc.

BADIASHILE 5: il avait été le meilleur Monégasque jusqu’au dernier coup franc artésien. Il a longtemps tenu la baraque jusqu’à ce contrôle manqué qui plombe son match. Toujours bien positionné sur les coups de pied arrêtés offensifs cette saison, il avait enfin été récompensé par son premier but en Ligue 1. Il avait même frôlé le doublé, mais Farinez claque sa tête au-dessus (59’). Quel gâchis...

HENRIQUE 5: il s’est astreint à laisser le moins d’espace possible à Clauss mais il a joué sur un fil. Sur le premier but, c’est Golovin qui laisse filer l’international français. Il a fini à droite de la défense quand Monaco a terminé la rencontre avec une défense à cinq. Remplacé par MARIPAN (88’).

FOFANA: avec Tchouameni, ils ont beaucoup couru après le ballon en première période. Les courses entre les lignes et les percussions lensoises lui ont fait mal. Les vagues ont continué, il a colmaté comme il a pu, mais ça n’a pas suffi à préserver le score.

TCHOUAMENI 4: son duel avec Fofana était attendu, pour ce qui pourrait constituer son dernier match avec l’ASM. L’Ivoirien a remporté le combat haut la main. L’ancien Bordelais a fini abattu et sur les rotules. Ce qui lui a valu un jaune.

VANDERSON 4: il est resté proche d’Aguilar quand l’ASM a pris la foudre mais il fut à la peine. On l’a peu vu percuter, il n’a plus l’effet de surprise pour lui. A son crédit, l’avant-dernière passe sur le but de Ben Yedder (62’).

VOLLAND 6: à plusieurs reprises, il a exhorté son équipe pour qu’elle évolue plus haut. Il n’a pas été entendu. Passeur décisif pour Ben Yedder, sa neuvième offrande de la saison en L1 (62’). Le meilleur Monégasque de l’année dans ce domaine.

GOLOVIN 4: il s’est peu mis en évidence, excepté sur un centre dangereux (17’) et une percée annihilée par Medina (57’). Il lâche Clauss sur le centre de l’ouverture du score. Le Russe a été quelconque. Remplacé par BOADU (57’).

BEN YEDDER 6: insatiable, Mbappé l’a privé du titre de meilleur buteur. Mais quatrième meilleur scoreur de l’histoire lors de la 38e journée du championnat de France avec sept réalisations au coup d’envoi, derrière Bianchi, Platini (9) et Onnis (10), le capitaine avait encore frappé. Il aime ces soirées de gala et a cru offrir la deuxième place à l’ASM. Ganago a tout brisé.





LE MATCH: 7

LE COACH 4: Son équipe a beaucoup souffert, même à cinq derrière, et a perdu sa deuxième place.

L'ARBITTRE: 7